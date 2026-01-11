TEMPORAL
Augmenta el risc d’allau al Pirineu després de la nevada
El Periódico
Protecció Civil va desactivar el pla Neucat després de la intensa nevada que va deixar ahir fins a 55 centímetres de neu nova en cotes altes del Pirineu. Però manté per avui la prealerta pels avisos d’allaus i fortes ratxes de vent.
L’alerta per la nevada es va activar ahir a primera hora al Pirineu català. Tres carreteres es van tallar al trànsit i era obligatori circular amb cadenes fins i tot en una vintena de vies. Les dificultats es van concentrar a Vall d’Aran, Alta Ribagorça, Pallars Sobirà, Alt Urgell, Cerdanya i Ripollès.
La nevada va arribar a totes les valls del Pirineu i van destacar registres com els 56 centímetres de Certascan, els 50 de Malniu, els 42 de Bonabé, els 39 de Núria, els 35 de Sasseuva o els 32 de Lac Redon, segons les estacions del Servei Meteorològic de Catalunya (SMC). Trams de la BV-4031, la C-28 i la BV-4024 continuaven a la nit vetats al trànsit.
Perill d’allau
Els Bombers van advertir que la situació al Pirineu continuava sent "bastant complicada" per la neu i van alertar davant l’augment considerable del risc d’allaus. Eduard Sánchez, sergent dels Bombers i cap del Grup d’Actuacions Especials (GRAE), va assenyalar que Vall d’Aran i el nord del Pallars eren les zones més crítiques pel temporal.
El responsable dels GRAE va demanar no baixar la guàrdia en la resta del territori, especialment avui, quan la millora del temps pot provocar una gran afluència de persones a la muntanya amb un excés de "confiança". Els Bombers van recordar que és important sortir sempre amb les rutes planificades i les bateries dels telèfons carregades. També amb prou menjar, beguda i roba d’abric.
"El perill d’allau està marcat en 3 sobre 5, però la gent es confia massa", va acabar lamentant-se el sergent.
