El frau de la grua pirata
Les asseguradores avisen els clients de l’arribada de l’assistència, però alguns estafadors aprofiten la informació pública de les balises per enviar grues no oficials i cobrar entre 170 i 300 euros als conductors després d’un sinistre.
La Guàrdia Civil té constància de diversos casos amb aquest tipus d’engany per remolcar cotxes
L’Agència de Protecció de Dades assegura que la balisa no compromet la privacitat
David López Frías
"Tenim constància de diversos casos d’operadors de grues aliens a les companyies d’assegurances, cosa que col·loquialment es coneix com a grues pirata, que han acudit a remolcar cotxes avariats que havien senyalitzat la incidència amb les balises V16 quan no els corresponia a ells realitzar aquest servei". Ho confirma a EL PERIÓDICO Olaya Salardón, portaveu de l’Associació Unificada de la Guàrdia Civil (AUGC).
Només han passat 11 dies des que va entrar en vigor l’obligatorietat de portar als vehicles la balisa V16 per senyalitzar una avaria o accident, però la picaresca ja ha fet acte de presència a les carreteres espanyoles. L’estafa funciona de la següent manera: un cotxe s’avaria a la carretera. El conductor activa la balisa V16, obligatòria des del passat 1 de gener a Espanya. Això activa al mapa de la DGT la ubicació del vehicle que espera el servei de grua que li ha d’enviar la companyia asseguradora.
Aquestes grues pirata, segons aquesta versió, visualitzen el mapa en el qual són geolocalitzades les balises activades i es presenten al lloc. Si l’usuari és incaut i confiat, permet a aquest operador que remolqui el seu vehicle. "Aprofiten el desemparament del conductor, que en aquesta situació firma qualsevol cosa", prossegueix Salardón. La sorpresa arriba després, quan el conductor passa a recollir el seu vehicle i es veu obligat a abonar la factura del cost del servei de la grua. Com la seva companyia d’assegurances no és la que ha enviat a aquesta grua, no li abona aquest import i la víctima l’ha de pagar de la seva butxaca.
La jugada els pot arribar a costar als incauts entre 170 i 300 euros, segons ha pogut saber aquest diari. És el cost mitjà del servei de remolc. Per això, recorda la policia, és important saber que són les companyies d’assegurances les que avisen als seus clients de l’arribada de l’assistència.
De fet, des de diverses companyies d’assegurances i des de la Unió Espanyola d’Entitats Asseguradores (Unespa), han remarcat que si aquestes estafes es produeixen, "hi ha part de responsabilitat del conductor, ja que les companyies d’assegurances solen enviar prèviament dades, com el nom o el número de la matrícula de la grua que efectuarà el servei".
Registre de vehicles
En aquesta mateixa línia, la DGT, que assegura que no li consten problemes en aquest sentit, recorda que hi ha un registre de vehicles d’auxili a la carretera. I confirma que quan algú pateix una incidència amb el seu cotxe, al trucar a la seva companyia asseguradora, aquesta li donarà el nom de la grua que acudirà a assistir-lo. La DGT sí que nega haver llançat advertències sobre la presència d’aquestes grues pirata per cap dels seus canals: "Ens atribueixen declaracions o cites que mai hem dit", lamenten.
Una altra de les històries amb un component delictiu que circula des de l’entrada en vigor de la mesura és la que la geolocalització serveix com a reclam per als lladres, que suposadament consultarien els mapes interactius en els quals apareixen els cotxes avariats, que es poden consultar públicament, per mirar d’aprofitar-se de la seva vulnerabilitat i robar-los. Amb tot, des de l’AUGC asseguren que no els consta ni un sol cas similar, i que tampoc és aquest un sistema especialment adequat per als delinqüents.
"Quan s’activa la balisa també s’avisa d’alguna manera la policia. Els agents de carreteres acudiran a aquesta incidència, per la qual cosa uns presumptes lladres estarien acudint a un lloc on, o ja han arribat les autoritats, o bé hi acudiran ben aviat", acaba assenyalant Olaya Salardón.
L’Agència de Protecció de Dades ha assegurat que la balisa no compromet la privacitat dels conductors que l’activin.
