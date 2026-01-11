Javier Morral, deirector de Servei Estació: "La vocació de Servei Estació és créixer al centre de les ciutats"
El director de la botiga històrica, guardonada per Barcelona amb el Premi Comerç, reconeix que han patit fortes pressions del món immobiliari per abandonar el local que ocupen al carrer d’Aragó amb passeig de Gràcia, però s’han mantingut fidels a la seva vocació d’oferir tota mena de productes de ferreteria a la seva clientela, que ha canviat tant com la ciutat en els últims cent anys.
Toni Sust
¿Què és Servei Estació?
Som un model de botiga gairebé únic a Europa. Amb més de 6.000 metres quadrats i més de 2.000 a Girona. Totes dues al centre de la ciutat. Tenim 60.000 referències de materials de tot tipus. Fa 100 anys que som a Barcelona i la propietat ha arribat a la seva quarta generació. Hem viscut canvis, pressions immobiliàries, i hem d’agrair la seva tasca als equips humans i als clients de tot aquest temps. La nostra raó de ser és proposar solucions que s’adaptin a totes les economies, de negocis i particulars.
¿Quanta gent visita la botiga a Barcelona?
Cada dia hi entren 2.000 clients i són atesos per un equip de 110 persones que els assessoren en productes de bricolatge, llar, ferreteria, papereria i embalatge. Ens modernitzem i tenim una àrea de reformes i instal·lacions per actualitzar llars i comerços, amb els nostres operaris o no. També tenim una divisió per a empreses. És una botiga de solucions i serveis. Servim a domicili. Aquí pots comprar coses que no trobes en altres llocs.
¿Tant un veí del carrer de Roger de Llúria com un empresari?
Exacte, però amb preus d’empresa, per ser competitius.
I tot això va començar amb una gasolinera el 1924.
Amb una gasolinera. La història de Servei Estació és d’evolució empresarial i d’emprenedoria. Un senyor, José Manzanares, va obrir la gasolinera. Era gent avançada i se’n van anar als EUA i van descobrir les gasolineres amb botiga. Van tornar i van ampliar la gasolinera amb una botiga de materials i accessoris per a cotxes. Van evolucionar, va minvar l’ús del cotxe, van veure que la gent, més que gasolina, necessitava materials, i s’hi van especialitzar. A Europa només hi ha tres botigues al mig de ciutats amb tota mena de material. Una a Alemanya, una a França i Servei Estació.
És cridaner un negoci així al mig d’un dels centres de la ciutat turística, on el comerç tradicional sol patir i desaparèixer. ¿Com pot ser que no hi hagi un hotel o pisos on està situat Servei Estació?
La pressió del món immobiliari és fortíssima, i aquest edifici podria tenir molts nòvios. La voluntat de la família propietària és obtenir una rendibilitat al màxim perquè sigui comparable a la que podria aconseguir al món immobiliari. Per a això es busca modernitzar i elogiar un negoci que Barcelona necessita i que la classe mitjana, danyada, també necessita.
¿La família propietària del negoci és Manzanares?
Ara hi ha diverses branques familiars, en total uns 30 socis.
Barcelona ha vist tancar comerços molt rellevants.
Servei Estació ha passat moments durs: la Guerra Civil, crisis econòmiques, la covid, la crisi de la construcció, el repte de plataformes com Amazon...
¿Amazon els amenaça?
Amazon és una amenaça per a qualsevol mena de comerç i negoci. Però al final, el client valora tenir una cara, algú que sigui allà, que l’ajudi a decidir.
Fernando Amat, amo de Vinçon, ens va dir que el que més s’assemblava al model de Vinçon és Servei Estació.
Per a nosaltres és una satisfacció que una persona com ell ens tingués aquesta estima.
A Vinçon hi havia de tot, que és més o menys el seu lema.
Tenim de tot per a tothom.
¿No hi ha ara res a Barcelona que s’assembli a Servei Estació?
No, per dimensió, nombre de referències, ubicació, i perquè és una inversió irrepetible si no s’hagués fet fa anys. Seria impossible obrir Servei Estació avui dia a Aragó amb passeig de Gràcia.
¿Vostès viatgen per trobar idees o materials?
Anem a fires. El 2025 hem viatjat a la Xina, que és un altre món. Però nosaltres anem a la Xina a comprar el que és car i diferencial. No volem caure en la temptació de comprar producte barat de qualitat relativa. No entrem en aquest joc.
¿Té vocació de mantenir-se al centre de Barcelona?
La vocació de Servei Estació, a Barcelona, Girona i confiem que en altres llocs en el futur, és estar i créixer enmig de les ciutats. En aquest moment la societat ho necessita, la vida no és fàcil, sobretot per als joves, la gent gran, la classe mitjana, que ha anat desapareixent. Amb pocs diners es pot arreglar un pis, i Servei Estació hi juga un paper important.
Ara els barcelonins d’origen immigrant són un terç. ¿Ho han notat en la seva clientela?
Sí. La tercera part de la nostra clientela, que és un reflex de la ciutat, és d’origen immigrant. La nostra clientela és una barreja de domèstic i professional.
¿Hi ve gent a passejar?
Sí. Et sorprens al trobar clients que venen a inspirar-se. Tenim una terrassa privilegiada des d’on es pot veure la part interior de la Casa Batlló i van estar venint 500 turistes cada dia. Va arribar un moment en què la vam haver de tancar. Ara l’obrim als nostres clients si ho demanen.
¿I clients turistes?
Alguns, sí, però és minoritari.
Van rebre fa uns mesos el premi Barcelona Comerç.
És un reconeixement en què vam veure identificat el nostre esperit, que és com el de Barcelona: modernitzar-se, evolucionar, augmentar la qualitat de vida.
