MAPA | Aquestes són les carreteres catalanes més perilloses per a les motos
Set dels deu trams més crítics corresponen a vies amb gran volum de trànsit: la C-31 entre el Prat i l’Hospitalet; l’A-2 entre les rondes i l’autopista AP-2; la C-32 entre Esplugues i Sitges; la C-58 entre Barcelona i Cerdanyola; la Ronda Litoral, i la B-30
RÀNQUING | Les 10 carreteres més perilloses de Catalunya: la T-314 de Reus desbanca l’Arrabassada després de cinc anys
Glòria Ayuso
L’últim rànquing de carreteres amb un índex de perillositat més alt a Catalunya en el trienni 2022-2024 del RACC torna a mostrar com la moto i el ciclomotor continuen sent els desafortunats protagonistes de la sinistralitat a les carreteres catalanes.
El document analitza més de sis mil quilòmetres de carreteres interurbanes, on es concentra la gran majoria de la mobilitat i la sinistralitat del territori català. L’informe mostra la desproporció crítica entre la presència de la moto i el ciclomotor en el trànsit i la seva participació en accidents greus: tot i que només representen el 3,2% de la mobilitat, estan involucrats en la meitat de tots els accidents. Especialment en els més greus, ja que són presents en vuit de cada deu en els quals hi ha morts o ferits greus.
2.016 accidents
El 2024 es van registrar 2.016 accidents de moto i ciclomotor, 251 menys que l’any anterior, però 300 més que el 2022. Segons el RACC, la tendència general és ascendent, tal com mostra el gràfic, si bé l’accidentabilitat està encara per sota dels nivells prepandèmics.
ACCIDENTS DE MOTO O CICLOMOTOR
El 50% dels accidents greus i mortals de moto es concentren en només el 13% de la longitud de la xarxa analitzada (826 km). Concretament, vuit dels deu trams amb més accidents són a la Regió Metropolitana de Barcelona. Destaca la C-31 entre el Prat i l’Hospitalet, que encapçala el rànquing de perillositat, tenint en compte la mitjana anual d’accidents per quilòmetre en els quals es produeixen morts i ferits greus.
Vies amb molt trànsit
En aquest sentit, set dels deu trams més crítics corresponen a vies amb gran volum de trànsit: al traçat de la C-31 s’hi afegeixen els sis quilòmetres de l’A-2 compresos entre el final de les rondes i l’autopista AP-2; la C-32 entre Esplugues i Sitges; la C-58 entre Barcelona i Cerdanyola; la Ronda Litoral, i la B-30 entre Sant Cugat i Barberà.
TRAMS AMB MÉS ACCIDENTS DE MOTOS
A aquests trams s’hi afegeixen altres carreteres amb menys intensitat de trànsit, com són la GI-600 entre Tordera i Blanes; la C-31 entre Cunit i Sant Pere de Ribes, i la mateixa via entre Sitges i Sant Pere de Ribes. La majoria dels trams més perillosos per a motoristes són recurrents, ja que vuit dels deu identificats ja figuraven en l’informe anterior del RACC.
Increment del risc
Tenint en compte tots els mitjans de transport, els resultats de l’estudi iRAP indiquen a escala general un lleuger increment en l’índex de risc en l’últim trienni: entre el 2022 i el 2024 hi va haver 613 accidents greus i mortals a les carreteres catalanes, un 5% més que en el trienni anterior. Les xifres van en línia amb l’increment de la mobilitat global a la carretera, que ha augmentat un 4,5%.
L’informe es duu a terme fa 24 anys i parteix de la iniciativa de l’organització International Road Assessment Programme (iRAP) que promou la millora de la seguretat viària. Des de l’any 2002 es publica el mapa del risc de la xarxa viària de Catalunya seguint la metodologia d’aquesta organització (abans anomenada EuroRAP). L’informe compta amb la participació del RACC, el Servei Català de Trànsit, el Departament de Territori i la Diputació de Barcelona.
