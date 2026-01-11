Negar el teletreball per tenir cura dels pares pot sortir molt car
El Tribunal Superior de Justícia del País Basc dona la raó a un empleat a qui se li va negar una adaptació de la seva jornada laboral a la seva situació familiar concreta i haurà de pagar 165.000 euros
Mariona Carol Roc
El Tribunal Superior de Justícia del País Basc (TSJPV) ha condemnat una empresa a indemnitzar amb 165.059 euros a un treballador al qual es va negar de forma reiterada l'adaptació de la seva jornada i el teletreball per a poder cuidar als seus pares, tots dos d'edat avançada i amb diferents graus de discapacitat.
L'empleat portava treballant en la companyia des de 1997, però els conflictes van començar en 2019, quan va sol·licitar per primera vegada una adaptació de la seva jornada laboral per a atendre els seus progenitors. L'empresa va rebutjar aquesta petició, que ell va reiterar en 2021 i 2022, malgrat conèixer la situació familiar i personal del treballador.
Impacte en la salut del treballador
La negativa sistemàtica de l'empresa va tenir conseqüències directes en la salut de l'empleat. Segons recull la sentència, la situació li va provocar un trastorn adaptatiu amb ansietat, que va derivar en una baixa mèdica a finals de 2020.
El tribunal subratlla que l'empresa era conscient que el treballador es trobava en una situació de risc psicosocial, però tot i així no va adoptar mesures per a ajudar-lo ni va realitzar una vigilància individualitzada del seu estat de salut.
Recurs després del rebuig inicial
Davant aquesta situació, el treballador va sol·licitar l'extinció voluntària del seu contracte a l'empara de l'article 50 de l'Estatut dels Treballadors, al·legant un incompliment greu de les obligacions empresarials.
En un primer moment, el Jutjat social núm. 4 de Bilbao va desestimar la demanda, en considerar que no existia gravetat suficient per a extingir el contracte amb dret a indemnització. No obstant això, l'empleat va presentar un recurs de suplicació davant el TSJPV.
El TSJPV dona la raó a l'empleat
El Tribunal Superior ha corregit la decisió inicial i ha conclòs que l'empresa ha incomplert greument els seus deures contractuals, al no protegir adequadament la integritat física i psicològica del treballador.
Per al tribunal, la falta de mesures preventives i de protecció en un context de risc psicosocial constitueix una causa justa perquè l'empleat sol·licités l'extinció del seu contracte amb dret a indemnització.
Indemnització i accés a l'atur
Com a resultat, el TSJPV ha declarat extingida la relació laboral i ha condemnat a l'empresa a pagar una indemnització de 165.059 euros. A més, la sentència reconeix el dret del treballador a accedir a la prestació per desocupació sempre que compleixi els requisits legals.
La sentència reforça la importància de les mesures de conciliació i protecció de la salut laboral, especialment en casos de cura de familiars dependents, i adverteix de les conseqüències econòmiques d'ignorar-les.
