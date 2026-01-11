Restriccions
Quinze curses de muntanya es veuen afectades per la pesta porcina
Per ara, les mesures per contenir el brot han fet cancel·lar quatre proves, n’han posposat sis més, han canviat el recorregut de dues, n’han deixat una en l’aire i amenacen unes altres sis que encara no s’han ajornat.
Diverses proves han començat a retornar l’import de les inscripcions
La pesta porcina africana està afectant l’atletisme popular entorn de Barcelona. Les restriccions d’accés a paratges naturals i la prohibició de fer activitats de grup al bosc per contenir el brot inclou el veto explícit a organitzar carreres de muntanya al perímetre de 20 quilòmetres al voltant del focus d’origen de la malaltia animal, a Bellaterra i als voltants del campus de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), a Cerdanyola del Vallès.
Les mesures per prevenir que la infecció s’estengui han alterat els plans d’una quinzena de proves de trail, incloent les que han hagut d’ajornar-se, les que s’han cancel·lat i les que han retocat el recorregut per no trepitjar terreny forestal i no infringir la directriu de la Generalitat.
Davant el contratemps, diverses carreres estan tornant els imports d’inscripció als corredors. Com a alternativa, sovint ofereixen la possibilitat de no reclamar el reemborsament, a canvi que els aficionats conservin el dorsal per a la pròxima edició.
A més, almenys sis altres carreres que, de moment, continuen programades per a les setmanes vinents estan amenaçades de suspensió, ja que es troben dins del perímetre de vigilància. En canvi, la irrupció del virus no ha afectat la competició de muntanya de la Federació Catalana d’Atletisme, que va acabar al novembre i es reprendrà al febrer.
Competicions cancel·lades
Quatre carreres que havien de discórrer per zona forestal s’han anul·lat des que l’alarma es va declarar a finals de novembre. Dues setmanes després, havia de celebrar-se la Neorural, per senders i pistes de la Serralada Litoral al poble de Santa Maria de Martorelles. La prova prevista per al 14 de desembre es va suspendre, sense reprogramar-se per a una altra data.
Tres carreres més han caigut del calendari. La Llanera Trail anava a endinsar-se per camins de Sabadell, Castellar del Vallès i Sentmenat el 25 de gener. Emplaça ja els corredors per al 24 de gener del 2027. La Unió Excursionista de Sabadell ha anul·lat l’edició del 2026 amb més d’un mes de marge. I el Centre Excursionista de Terrassa ha cancel·lat la Vallès Drac Race, que anava a transcórrer per àrees sotmeses a control al parc natural de Sant Llorenç del Munt i l’Obac. També ha decaigut la Cursa dels Mussols, que s’anava a córrer a la nit del 21 de març a la serra de Galliners, dins de Sant Quirze del Vallès.
La Generalitat ha advertit que les ordres de contenció per sufocar la pesta porcina duraran un "temps indeterminat". El Govern no compta amb aixecar-les fins que passin dos mesos sense que es detectin casos positius. Els últims 18 diagnòstics es van conèixer el passat 5 de gener.
Sense noves dates
Fins ara, sis carreres de muntanya s’han posposat, per tal que puguin reprendre’s aquesta mateixa temporada. Tres s’han postergat sense concretar-se per ara nova data, com Camins de Collserola, que es preparava per al 30 de novembre. La pesta porcina també ha frenat la que el Centre Excursionista de Catalunya (CEC) promovia per al cap de setmana del 13 i el 14 de desembre a Collserola. L’entitat ha sol·licitat recuperar-la per a finals de febrer, però reconeix que les expectatives no són bones.
La carrera de la UAB també s’ha aparcat sine die. En aquest sentit, la universitat aclareix que els 18.000 euros que s’havien recollit amb les inscripcions es donaran a La Marató de TV3 per a la investigació sobre el càncer. Tres carreres més s’han ajornat. La Sant Mateu Xtrail, a la Serralada Litoral al voltant de Premià de Dalt, s’ha mogut de l’11 de gener al 22 de març. La Senders de Can Costa, a Sant Vicenç dels Horts, s’ha retardat del 8 de febrer al 24 de maig. La Zinc Cims, que circula per la muntanya a Corbera de Llobregat, de l’11 de gener inicial passa al 26 d’abril. "Si no fos així, la posposaríem més enllà", respon Jordi Anducas, de la Societat Atlètica Corbera.
Dos organitzadors han corregit els itineraris per eludir la prohibició. La Cursa del Bolet va variar de circuit perquè la prova es practiqués el 26 de desembre en un traçat semiurbà a Ullastrell. D’idèntica manera ha sigut procedent la carrera de Polinyà, que podrà celebrar-se al nucli urbà el 17 de gener. La Cursa de les Aixetes ha preferit esperar que acabi el veto abans d’anunciar una data i recollir inscripcions.
Mitja dotzena de trails i carreres que trepitgen entorn natural vedat mantenen les inscripcions obertes. Es tracta de la carrera de Mollet (l’1 de febrer, amb part del recorregut a Gallecs), la Sísmica Race (en zones de Sant Andreu de la Barca, el 22 de febrer), la carrera de muntanya del Farell (el 22 de febrer a Caldes de Montbui), la Camí dels Ibers (el 8 de març a La Roca del Vallès) i l’Oli Trail (el 7 i 8 de març, a Olesa de Montserrat). Tampoc s’ha suspès de moment la Mont-rodon, per al 8 de febrer a Matadepera. Els responsables han expressat que anunciaran novetats en els pròxims dies.
