Tribunals
20 anys de presó i una disculpa
Arletys Castillo, de 28 anys, reconeix que va matar el seu nòvio Gerard Guerra a Sant Adrià de Besòs el 2023. La sentència de conformitat demostra que era fals que la víctima fos una amenaça per a la dona. "L’assassina del meu fill va continuar mentint després de matar-lo", assegura la mare del jove.
L’Arletys va incrementar el patiment del Gerard gratuïtament: el va apunyalar 118 cops
«La vam acceptar com a una més de la família i ens va enganyar», afirma la mare
Guillem Sánchez
El judici contra Arletys Castillo, una dona que va assassinar el seu nòvio a Sant Adrià de Besòs el novembre del 2023, no s’arribarà a celebrar. L’Arletys ha acceptat una condemna de 20 anys i ha reconegut que el va lligar a una cadira i el va apunyalar més de cent vegades. La sentència assolida per conformitat de totes les parts també permet aclarir una cosa fonamental per a la família de la víctima, Gerard Guerra. "És fals que el meu fill els volgués fer mal a ella o a la seva filla", diuen els pares de la víctima, que no només van perdre el seu fill, sinó que també han hagut de suportar durant un any i mig que l’assassina digués que l’havia matat perquè el Gerard era una mala persona.
"La vam acceptar com a una més de la família. I ens va enganyar. L’assassina del meu fill no ha deixat de mentir ni després de matar-lo", explica a EL PERIÓDICO la mare del Gerard, que parla per primera vegada perquè vol que es conegui la veritat. La sentència considera provat que el 16 de novembre del 2023, cap a les 13.00 hores, l’Arletys va convèncer el seu nòvio Gerard per portar a terme un joc sexual al seu domicili, ubicat al carrer de Bogatell de Sant Adrià de Besòs. Amb aquesta excusa, l’Arletys va persuadir el Gerard perquè s’assegués en una cadira i es deixés lligar les mans a la seva esquena. Quan l’home es trobava indefens, l’Arletys li va assestar 118 punyalades.
La condemna remarca que l’Arletys "va incrementar" el patiment del Gerard "de manera totalment gratuïta i innecessària per causar la seva mort". Per aquests fets, tipificats com un delicte d’assassinat amb els agreujants de traïdoria i acarnissament, l’Arletys ha acceptat ara complir una pena de 20 anys de presó i ha demanat perdó a la família del Gerard. És la primera vegada que es disculpa.
Empresonada en presó preventiva des d’una setmana després de l’assassinat, l’Arletys havia mantingut durant més d’un any que el seu nòvio Gerard era una amenaça per a ella i la seva filla, de 4 anys. Fins i tot havia recaptat diversos milers d’euros a través d’una campanya de mecenatge en què es presentava com una dona que havia actuat en legítima defensa. Aquesta estratègia, consistent a defensar-se calumniant la seva víctima, ha aguditzat el dolor de la família del Gerard, que va haver de suportar que després de mort es taqués greument el seu honor.
El Gerard va conèixer l’Arletys, una dona atractiva d’origen cubà i 7 anys més jove que ell, durant un curs per a la cura de persones amb alt grau de dependència. Quan la formació va acabar, el Gerard va començar a treballar atenent nens amb paràlisi cerebral i l’Arletys va aconseguir una feina en un geriàtric.
Massa absorbent
L’Arletys es comportava amb el Gerard d’una manera massa absorbent, remarquen els pares d’ell. "Era possessiva. El Gerard tenia amics de la infància a Begur que amb prou feines veia per culpa de l’Arletys: a ell li agradava estar per aquí els caps de setmana però ella sempre el retenia buscant-li altres plans per Sant Adrià", recorda la seva mare.
L’Arletys assegurava que tenia molts diners que havia guanyat en Borsa. I va prometre al Gerard que es comprarien una casa al municipi de Tona. Havien de firmar el contracte per a la casa el 17 de novembre del 2023. Però l’Arletys el va assassinar un dia abans.
Sobre els motius que tenia l’Arletys per acabar amb la vida del Gerard, la família de la víctima sospita que ell la volia deixar i ella no ho acceptava. També intueixen que pot ser que el Gerard estigués a punt de descobrir que l’Arletys no tenia tants diners ni podia comprar la casa a Tona.
Després de matar el seu nòvio, l’Arletys va explicar als investigadors del grup d’homicidis que havien sigut atacats per dos assaltants d’aspecte magribí, que van irrompre a la casa a punta de pistola i van acabar acoltellant el Gerard i atacant-la també a ella, que presentava un greu tall a la femoral.
Els investigadors van comprovar que era tot fals: ningú havia entrat ni sortit del pis. La ferida de la cama se l’havia infligit ella mateixa.
