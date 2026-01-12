Operació fred
El sensellarisme tensa el reinici del curs municipal
La mort de cinc sensesostres en les últimes setmanes va acaparar ahir les declaracions dels grups polítics en els Tres Tombs de Sant Andreu.
Jordi Ribalaygue
La tradició dels Tres Tombs de Sant Andreu sol marcar el reinici del curs polític a l’Ajuntament de Barcelona després del Nadal. L’alcalde, Jaume Collboni, no va parlar en l’acte d’ahir, al·legant un retard imprevist, i alguns rivals l’hi van retreure en plena onada del fenomen del sensellarisme i després de la mort de cinc sensesostre en les últimes cinc setmanes.
En absència de Collboni, la regidora de Sant Andreu, la socialista Marta Villanueva, va explicar que donar resposta al sensellarisme és una "prioritat", i es va comprometre a valorar la prolongació de la fase d’alerta de l’operació fred, per què s’ofereixen 200 places addicionals per no dormir al ras. Es preveu que finalitzi el 13 de gener, però es podria prorrogar en funció de les "condicions climatològiques".
La socialista va deixar oberta la possibilitat d’augmentar les places per als sensesostre. "Tenim el pressupost més alt per donar resposta a aquesta necessitat: 1.000 milions d’euros per a polítiques socials, en què hi ha incloses les persones sense llar", va ressaltar.
L’oposició es va mostrar molt crítica amb la gestió del govern de Collboni davant l’augment de les persones que viuen a la intempèrie a Barcelona. Al novembre, l’Ajuntament va comptabilitzar 1.784 persones, un 12,84% més que a l’octubre, mentre que l’ONG Arrels va fer un recompte de 1.982 persones pernoctant al carrer a primers de desembre.
Temperatures gèlides
"La responsabilitat és de l’alcalde i la resposta és insuficient", va expressar el regidor Josep Rius, de Junts. La regidora Carol Recio (Barcelona en Comú) va atribuir les recents morts al carrer a les "polítiques sobre sensellarisme de Collboni", a qui va acusar d’haver trigat a activar la fase d’alerta davant les previsions de temperatures gèlides. "Si es vol diferenciar de Xavier García Albiol, que fa apologia de les polítiques poc humanes, li demanem valentia per fer política d’esquerres en l’àmbit social", va instar.
La líder d’ERC a l’Ajuntament, Elisenda Alemany, va definir les últimes setmanes com a "dramàtiques" per les morts de persones que han caigut en la indigència. "No hi ha hagut una resposta clara i contundent" per part de l’executiu del PSC, va analitzar la republicana, i va remarcar que en el pacte amb els socialistes pel pressupost, ERC va acordar dotar una partida de 12 milions per a un projecte de housing first, que ofereix accés a un habitatge a persones sense llar.
Per la seva banda, el president del PP, Daniel Sirera, va avançar que ha demanat la compareixença de la regidora de Serveis Socials, Raquel Gil, arran de les morts.
