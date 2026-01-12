TURISME
‘Souvenirs’ per a mascotes
La indústria dels records es va citar el cap de setmana passat a Barcelona en una fira en què es van mostrar noves i trencadores propostes per atraure l’actual generació de turistes. Des de figuretes per a mascotes fins a ulleres per observar els eclipsis, ninots d’autor o productes que renoven la marca del Quixot.
Ariadna Miranda
Adquirir un imant, una tassa o un clauer com a record turístic ha format part de la litúrgia del viatger comú durant dècades. No obstant, la tradició mostra evidents signes de desgast. En un mercat cada vegada més saturat d’obsequis convencionals com samarretes i obridors d’ampolla, l’originalitat és un valor afegit clau. I la indústria productora de records experimenta amb nous formats i estètiques capaces d’atraure les actuals generacions.
Les últimes tendències i les iniciatives més imaginatives es van citar per segon any consecutiu a la Souvenir Expo Spain, l’única fira professional dedicada exclusivament al sector. Ahir va tancar les seves portes a la Fira de Barcelona, on més de 120 expositors, entre fabricants, dissenyadors i distribuïdors van mostrar les seves propostes. EL PERIÓDICO va recórrer els estands a la recerca dels regals turístics que més trenquen amb els cànons clàssics.
Per als que esperen a casa
"¿Què passa amb aquest membre de la família que gairebé mai viatja, però sempre espera a casa?", llancen a l’aire els artífexs de Doggy Bag, empresa dedicada a la venda de records especialment per a mascotes. "Canviar l’imant de la nevera per una joguina per al teu gos o el teu gat" és el mantra del director de màrqueting, el mexicà Carlos Cantú. Comercialitzen ninots, mossegadors de corda per a gats i bandanes amb símbols culturals del destí visitat. La primera línia, llançada només a Espanya, inclou dissenys com potes de pernil, toros, paelles i postals, a més de pilotes amb els colors de la bandera d’Espanya.
El projecte, nascut el 2025 a Màlaga, vol continuar desenvolupant noves col·leccions d’altres destinacions internacionals com Barcelona, València i les Balears i ja treballa en pròxims llançaments inspirats en la cultura italiana, portuguesa i mexicana. Doggy Bag ven els seus productes en botigues de zones turístiques i aeroports, tot i que el seu objectiu és l’obertura de locals propis. Al seu estand lluïen un lema directe dirigit als comerciants: "Un de cada dos turistes que entren a la teva botiga té una mascota esperant-lo a casa".
Espanya es prepara per a un autèntic boom de l’astroturisme. Entre aquest any i el 2028 es podran observar tres eclipsis, un fenomen astronòmic extraordinari que ha obligat per exemple la Generalitat a elaborar tot un protocol en previsió a l’enorme afluència prevista per al el 12 d’agost vinent a les províncies de Tarragona i Lleida. També a altres punts de la geografia espanyola molts visitants han reservat allotjament amb mesos d’antelació per poder observar aquest fenomen que ens oferirà el cosmos.
Aquest auge del turisme estel·lar propicia noves oportunitats també per al mercat de souvenirs. En aquest context, l’empresa nord-americana Celestech Visión Solar aterra a Espanya amb la venda d’ulleres especials per veure l’eclipsi solar, un record turístic que al seu torn és un objecte d’utilitat imprescindible per a l’observació. "Serà un producte de primera necessitat perquè per veure totes les fases de l’eclipsi es necessita una visió solar segura", explica José Crespo, cap de vendes.
Celestech Visión Solar busca aprofitar l’interès massiu generat per vendre no només a botigues de records, sinó també a institucions educatives, museus i altres empreses. A més, les ulleres es poden personalitzar, permetent incloure logos, textos o dissenys inspirats en diferents ciutats o icones turístiques.
Ninots d’autor
Una altra firma aposta per reinterpretar els clàssics peluixos amb ninots d’autor, com les de Solamente Una Bambola. Elaborats amb materials sostenibles i dissenyats a Sevilla, el catàleg presenta artistes, verges, sants i icones del segle XX com Dalí, la Verge de Santa Llúcia, Sant Pancraç o fins i tot la fada de les dents, l’alternativa catalana al Ratoncito Pérez.
Llorenç Benito, emprenedor i cofundador de la marca, assegura que el seu objectiu és allunyar-se de la botiga convencional: "Busquem que les persones s’emportin un objecte emocional i especial que representi la cultura local". Pensades per a museus i espais culturals, les col·leccions de Solamente Una Bambola pretenen transmetre una mirada artística.
En un altre espai, La Quijotería sorgeix amb l’objectiu de renovar i consolidar la marca del cèlebre Quixot. "Hem observat que hi ha pocs articles dedicats a la seva figura i és un mercat de molt potencial", assenyala per la seva part Dioni Vicente, cofundador de la marca juntament amb Miguel Ángel González. Per aquest motiu, a partir de diferents dissenys i línies conceptuals, la firma ha llançat productes com samarretes, bosses, tasses, làmines i agendes, amb la intenció de difondre els valors i conceptes de l’obra universal. L’empresa contempla una expansió nacional i després donar pas al mercat internacional.
