Els veïns protesten pels talls de llum a la Prosperitat
El Periódico
Un centenar de persones van participar ahir en una manifestació que va sortir de la plaça de Lola Anglada i es va dirigir a la seu del districte de Nou Barris en protesta pels talls de llum que han tingut lloc en els últims mesos al barri de la Prosperitat, al districte de Nou Barris. Els incidents tenen el seu origen en un transformador situat als baixos del bloc de vivendes que es troba en el número 7 del carrer de Palamós, que va patir un incendi el setembre passat.
Les protestes veïnals han crescut amb l’arribada del fred, quan els talls elèctrics han tingut un impacte més gran entre els residents. Els veïns reclamen que Endesa traslladi el transformador que es va incendiar per considerar que suposa un perill. D’altra banda, amb el fred augmenta el consum, cosa que ha fet que la demanda sigui excessiva per a la resta de transformadors que ara proveeixen també els abonats que depenien de l’incendiat, cosa que comporta que els afectats per talls de subministrament siguin més.
El trasllat del transformador era la reclamació que va centrar la manifestació d’ahir, després de la qual alguns dels veïns van entrar a la seu del districte i van mantenir una reunió amb responsables del districte de Nou Barris. Fa temps que residents a la zona es queixen, incloses cassolades.
