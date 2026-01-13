El futur Clínic accelera aquest any amb la compra de terrenys per 135 milions
Nou institucions, encapçalades per la Generalitat, creen el consorci rector que pilotarà i executarà la construcció del complex hospitalari, universitari i d’investigació. El Govern avança el termini per convocar el concurs arquitectònic.
Judith Cutrona
El futur Campus de Salut Clínic-Universitat de Barcelona (UB) ja té definit un full de ruta per a aquest any, amb actuacions prioritàries destinades a trepitjar l’accelerador i avançar en la construcció del complex hospitalari, universitari i d’investigació. El projecte va fer ahir un nou pas decisiu creant el Consorci Porta Diagonal-Campus Clínic, l’ens que governarà i coordinarà el desplegament del projecte, concebut com una iniciativa estratègica per situar Catalunya en l’avantguarda europea en salut i investigació biomèdica.
El consorci, que es va reunir per primera vegada ahir i dona continuïtat al treball de la Comissió Mixta de Seguiment, està format per nou institucions i entitats encapçalades per la Generalitat de Catalunya. L’integren el Consorci Hospital Clínic de Barcelona, la Universitat de Barcelona (UB), els ajuntaments de Barcelona, l’Hospitalet de Llobregat i Esplugues de Llobregat, la Diputació de Barcelona, l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) i CatSalut.
El president de la Generalitat, Salvador Illa, va liderar la reunió del nou òrgan, que situa la inauguració del campus el 2035 i una inversió global de 1.700 milions d’euros. Illa va remarcar que el projecte "no té marxa enrere" i que amb ell es llança un triple missatge de confiança en les capacitats de Catalunya, de col·laboració i entesa i de defensa del sector públic. "És per projectes com aquest que volem un model de finançament autonòmic", va afirmar.
Amb tot, el va qualificar com un "projecte de país" que "va més enllà" de l’àmbit de la salut i la investigació per ser "un motor de transformació urbanística, cohesió metropolitana i de prosperitat compartida per a tot Catalunya".
Més enllà del calendari i la inversió, el projecte també defineix el futur model assistencial del Clínic. El nou campus no suposarà el tancament de l’actual Hospital Clínic de l’Eixample i el centre del carrer de Villarroel de Barcelona mantindrà l’activitat sanitària. El director general de l’Hospital Clínic, Josep Maria Campistol, va remarcar que el Clínic de Villarroel "no desapareixerà" i, a més, va assenyalar que "molt probablement" part de les actuals instal·lacions es reconvertiran en un centre sociosanitari.
A més del consorci, una de les novetats més immediates respecte al nou Clínic és l’aprovació del protocol firmat per la Generalitat i la UB per adquirir els terrenys situats a l’avinguda Diagonal 695-797, on s’aixecarà el nou campus. Es tracta d’un pas imprescindible per poder desplegar el projecte, que serà avalat avui pel Consell Executiu.
Compravenda de les finques
L’acord estableix que la compravenda dels terrenys es formalitzarà abans del 31 de desembre vinent per un import de 135 milions d’euros. La Universitat de Barcelona mantindrà la possessió de les finques i l’activitat que hi desenvolupa fins l’any 2030, quan està previst l’inici de les obres. A més, la Generalitat concedirà una subvenció directa de fins a 17,5 milions d’euros a la UB per contribuir a la construcció de la nova Facultat de Farmàcia, pressupostada en més de 152 milions d’euros.
Una altra de les fites clau del projecte és el concurs internacional d’arquitectura que permetrà seleccionar la proposta arquitectònica i urbanística que definirà el disseny del futur campus. En aquest punt, el Govern ha decidit accelerar els terminis i avançar la seva convocatòria al juliol vinent, mig any abans de l’inicialment previst i coincidint amb l’any en què Barcelona serà la Capital Mundial de l’Arquitectura. Després de les diferents fases del procés, el projecte guanyador es coneixerà en el primer trimestre del 2028, al qual se li adjudicarà un contracte d’uns 109 milions d’euros.
300.000 metres quadrats
Abans, serà necessari disposar del pla funcional i d’espais –actualment en elaboració– que definirà les necessitats assistencials, docents i d’investigació. En paral·lel, entre aquest any i el 2027 es tramitarà el Pla Director Urbanístic per ordenar el futur campus i el seu entorn, que compta amb una superfície prevista de 300.000 metres quadrats, on, a més, es preveu vivenda, equipaments, espais verds i activitat econòmica.
Aquest campus es concep com un nou pol urbà, amb una millora significativa de l’accessibilitat i la mobilitat, gràcies a una àmplia oferta de transport públic, nous eixos cívics i corredors verds que connectaran la Diagonal amb Collserola i la resta de la ciutat. En aquest aspecte, la segona meitat del 2028 marcarà un altre moment clau del calendari, amb l’inici previst de les obres per prolongar la línia 3 del metro fins a Esplugues Centre.
