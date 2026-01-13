Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

"A Itàlia respecten el mestre; et tracten de vostè"

Marta Martínez Castellano, amb gairebé 20 anys d’experiència en la docència, és professora de secundària a Roma, on el sistema educatiu és més tradicional i analític i menys flexible. "Els estudiants italians tenen una ment molt treballada. Els fan llegir moltíssim, també premsa", relata.

Marta Martínez, professora al Liceu Cervantes de Roma. | EL PERIÓDICO

Irene Savio

Roma

"El que impacta molt és que els estudiants italians tenen una ment molt treballada. Els fan llegir moltíssim, també premsa, i així mateix estan molt habituats a expressar-se oralment, tot i que és un sistema més tradicional que l’espanyol". La frase és de Marta Martínez Castellano, valenciana de 40 anys, amb una vida transcorreguda entre Espanya i Itàlia, dues dècades d’experiència en l’ensenyament i el fruit de tot això: una mirada difícilment millorable per detectar els punts forts i febles dels dos sistemes d’educació obligatòria.

Martínez Castellano, que ha ensenyat a Roma, Barcelona i València, posa com a exemple els mètodes d’ensenyament. "A Itàlia fomenten molt l’esperit crític i els ensenyen a parlar en veu alta des de molt petits. Ja amb 14 anys, a l’acabar el que a Itàlia anomenen l’escola mitjana, han de fer un examen per passar de curs, i després això es repeteix amb l’anomenada Maturità, que és una espècie de Selectivitat però en la qual han de defensar una petita tesi i respondre a preguntes relacionades amb els seus estudis i també amb l’actualitat", explica.

Gamificació

Com tot, no obstant, també existeix el revers de la medalla. És el que Martínez Castellano aprecia en l’adaptació dels dos sistemes a les realitats dels nostres dies. "L’espanyol és un sistema menys reticent a la integració de nous mètodes d’ensenyament, com la gamificació (una tècnica d’aprenentatge que trasllada la mecànica dels jocs a l’àmbit educatiu)", argumenta. "Mentre que a Itàlia segueixen molt més els models tradicionals: són més rígids, més antics, però també més analítics", afegeix aquesta professora, actualment amb plaça de Llengua i Literatura Espanyola al Liceu Cervantes de Roma. El mateix passa amb la disciplina. "Aquí hi ha un gran respecte per la figura del professor. A Espanya soc ‘la Marta’; a Itàlia, ‘la professora’. Et tracten de vostè i fins i tot s’aixequen quan el professor entra a la sala. És una cosa positiva en certa mesura, però també fa més difícil que els alumnes s’obrin i t’expliquin els seus problemes, una cosa molt important en l’adolescència", raona. "A això s’afegeix que a Itàlia no hi ha la figura del tutor tal com es coneix a Espanya, per la qual cosa estan menys supervisats des d’aquest punt de vista. A més, a Espanya, si un pare necessita una cita amb un professor, la demana i ja està; aquí és més complicat", afegeix.

Un altre assumpte és el sistema d’avaluació. "A Itàlia aproves amb un 6; a Espanya, amb un 5", explica. "I les possibilitats de recuperació també són menors a Itàlia, per això els alumnes han d’esforçar-se molt per aprovar a la primera", afegeix.

Tot i així, tampoc falten els aspectes en comú. "És clar que són sistemes amb diferències, però també amb moltes similituds. S’assemblen, per exemple, en el nombre d’anys d’obligatorietat, que és el mateix. I també els alumnes tenen els mateixos problemes i les mateixes dificultats. En el cas dels adolescents, tot té a veure amb el fet que se senten incompresos, tot i que potser a Espanya s’està intentant donar més espai a maneres de pensar diferents, a la diversitat", argumenta.

En tot cas, no es penedeix, ni de bon tros, de la seva experiència. "Tot va començar el 2008. Vaig venir a fer l’Erasmus a la Facultat de Lletres de la Universitat Sapienza de Roma i, a l’acabar, vaig aconseguir una feina com a lectora en una escola del barri romà de Monteverde, el Liceu San Giovanni", explica.

