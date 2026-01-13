"A Itàlia respecten el mestre; et tracten de vostè"
Marta Martínez Castellano, amb gairebé 20 anys d’experiència en la docència, és professora de secundària a Roma, on el sistema educatiu és més tradicional i analític i menys flexible. "Els estudiants italians tenen una ment molt treballada. Els fan llegir moltíssim, també premsa", relata.
Irene Savio
"El que impacta molt és que els estudiants italians tenen una ment molt treballada. Els fan llegir moltíssim, també premsa, i així mateix estan molt habituats a expressar-se oralment, tot i que és un sistema més tradicional que l’espanyol". La frase és de Marta Martínez Castellano, valenciana de 40 anys, amb una vida transcorreguda entre Espanya i Itàlia, dues dècades d’experiència en l’ensenyament i el fruit de tot això: una mirada difícilment millorable per detectar els punts forts i febles dels dos sistemes d’educació obligatòria.
Martínez Castellano, que ha ensenyat a Roma, Barcelona i València, posa com a exemple els mètodes d’ensenyament. "A Itàlia fomenten molt l’esperit crític i els ensenyen a parlar en veu alta des de molt petits. Ja amb 14 anys, a l’acabar el que a Itàlia anomenen l’escola mitjana, han de fer un examen per passar de curs, i després això es repeteix amb l’anomenada Maturità, que és una espècie de Selectivitat però en la qual han de defensar una petita tesi i respondre a preguntes relacionades amb els seus estudis i també amb l’actualitat", explica.
Gamificació
Com tot, no obstant, també existeix el revers de la medalla. És el que Martínez Castellano aprecia en l’adaptació dels dos sistemes a les realitats dels nostres dies. "L’espanyol és un sistema menys reticent a la integració de nous mètodes d’ensenyament, com la gamificació (una tècnica d’aprenentatge que trasllada la mecànica dels jocs a l’àmbit educatiu)", argumenta. "Mentre que a Itàlia segueixen molt més els models tradicionals: són més rígids, més antics, però també més analítics", afegeix aquesta professora, actualment amb plaça de Llengua i Literatura Espanyola al Liceu Cervantes de Roma. El mateix passa amb la disciplina. "Aquí hi ha un gran respecte per la figura del professor. A Espanya soc ‘la Marta’; a Itàlia, ‘la professora’. Et tracten de vostè i fins i tot s’aixequen quan el professor entra a la sala. És una cosa positiva en certa mesura, però també fa més difícil que els alumnes s’obrin i t’expliquin els seus problemes, una cosa molt important en l’adolescència", raona. "A això s’afegeix que a Itàlia no hi ha la figura del tutor tal com es coneix a Espanya, per la qual cosa estan menys supervisats des d’aquest punt de vista. A més, a Espanya, si un pare necessita una cita amb un professor, la demana i ja està; aquí és més complicat", afegeix.
Un altre assumpte és el sistema d’avaluació. "A Itàlia aproves amb un 6; a Espanya, amb un 5", explica. "I les possibilitats de recuperació també són menors a Itàlia, per això els alumnes han d’esforçar-se molt per aprovar a la primera", afegeix.
Tot i així, tampoc falten els aspectes en comú. "És clar que són sistemes amb diferències, però també amb moltes similituds. S’assemblen, per exemple, en el nombre d’anys d’obligatorietat, que és el mateix. I també els alumnes tenen els mateixos problemes i les mateixes dificultats. En el cas dels adolescents, tot té a veure amb el fet que se senten incompresos, tot i que potser a Espanya s’està intentant donar més espai a maneres de pensar diferents, a la diversitat", argumenta.
En tot cas, no es penedeix, ni de bon tros, de la seva experiència. "Tot va començar el 2008. Vaig venir a fer l’Erasmus a la Facultat de Lletres de la Universitat Sapienza de Roma i, a l’acabar, vaig aconseguir una feina com a lectora en una escola del barri romà de Monteverde, el Liceu San Giovanni", explica.
