L’ampliació de l’L3 fins a Esplugues començarà el 2028
Els treballs es prolongaran fins al 2033 perquè la infraestructura del metro sigui operativa dos anys abans de la inauguració del futur Clínic.
J. C.
Les obres per ampliar l’L3 de metro fins a Esplugues de Llobregat ja tenen data sobre la taula. Els treballs començaran a mitjans del 2028 i es prolongaran fins al 2033, un calendari que permetrà que la infraestructura sigui plenament operativa dos anys abans de la inauguració del futur Campus de Salut Clínic - Universitat de Barcelona (UB). Aquest complex sanitari, universitari i d’investigació ja té un full de ruta definit, que fixa les actuacions prioritàries necessàries per avançar en la seva construcció i entre elles figura l’extensió del suburbà.
El projecte de prolongació de la línia 3, que al llarg dels anys ha arribat a tenir diferents dates d’inici d’obres i fins i tot d’inauguració de les estacions, s’encarrila ara de manera definitiva. La planificació actual contempla un traçat de gairebé nou quilòmetres i la creació de nou estacions, que permetran estendre la línia fins a Sant Feliu de Llobregat. D’aquesta manera, l’L3 superarà l’actual final de línia i anirà més allà de Zona Universitària, avui l’última parada en el seu extrem a l’avinguda Diagonal.
El novembre passat, el Govern va adjudicar la redacció del projecte per import de 4,5 milions d’euros, el document dels quals haurà d’estar acabat a finals d’any perquè les obres comencin en el segon semestre del 2028. Així doncs, ara s’està redactant l’actualització del projecte des de Zona Universitària fins a Esplugues Centre per donar cobertura al nou campus del Clínic en l’entorn de l’avinguda Diagonal, cosa que permetrà analitzar possibles ajustos de traçat i garantir l’accés ferroviari al nou pol sanitari i de coneixement.
Es començarà amb una primera fase que tindrà una longitud aproximada de 2,5 quilòmetres i inclourà dues noves estacions a Esplugues. La primera futura estació espluguenca serà davant l’ajuntament –a la plaça de Santa Magdalena, al costat de la parada de Tram de Pont d’Esplugues de les línies T1, T2 i T3–, i es batejarà com a Esplugues Centre. La segona rebrà el nom de Sant Joan de Déu-Finestrelles i estarà situada a mig camí entre l’Hospital de Sant Joan de Déu i el futur campus del Clínic.
El traçat inicial partirà de l’estació existent de Zona Universitària, en l’entorn de l’encreuament amb el carrer de González Tablas, i s’endinsarà en el terme municipal d’Esplugues de Llobregat fins a arribar a l’encreuament dels carrers de Laureà Miró i Josep Puig i Cadafalch, just abans de la B-23. En aquest recorregut s’inclouran les dues noves parades. També està previst construir una cua de maniobres per al dipòsit de trens al final de la línia, a fi d’optimitzar l’operativa i garantir l’eficiència del servei.
Millora de l’accessibilitat
L’ampliació de l’L3 compta amb un pressupost global estimat d’uns 500 milions d’euros i s’emmarca en el Pla Director d’Infraestructures de la Regió Metropolitana de Barcelona 2021-2030. La magnitud del projecte del campus del Clínic als terrenys de la Universitat de Barcelona (UB) a la Diagonal, la inauguració de la qual està prevista el 2035 amb un pressupost de 1.700 milions d’euros, va fer replantejar al Departament de Territori de la Generalitat alguns aspectes.
De fet, la Generalitat ja disposava d’un projecte redactat per a aquesta primera fase –relativa a infraestructura, via i catenària– amb una estimació d’inversió de 430 milions d’euros. La decisió d’actualitzar-lo va respondre a la necessitat de millorar l’accessibilitat en transport públic a aquest futur pol de referència en investigació i atenció sanitària amb la previsió que la prolongació entri en servei coincidint amb la posada en funcionament de les noves instal·lacions hospitalàries.
