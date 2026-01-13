Les estufes en terrasses requeriran obra fixa i permís municipal
El Gremi de Restauració celebra l’"avanç indiscutible" en els requisits, tot i que es mostra escèptic respecte als tràmits municipals.
Judith Cutrona
Després d’un any d’incertesa i estira-i-arronsa entre l’Ajuntament de Barcelona i els hotelers, sembla que el 2026 arrenca amb idees més clares que a principis del 2025, quan es van prohibir les estufes de gas a les terrasses i es va obrir el debat sobre com connectar les estufes elèctriques que les havien de substituir. La transició del gas a l’electricitat no està sent fàcil i els dubtes sobre com instal·lar-les han persistit. Davant aquesta situació, el consistori ha començat l’any aclarint els requisits per fer-ho possible: instal·lar les estufes elèctriques requerirà obra fixa i permís municipal. Una instrucció de la gerència municipal del 5 de gener, publicada a la gaseta municipal, detalla el procediment tècnic que els restauradors hauran de seguir si volen instal·lar estufes elèctriques a la seva terrassa.
El document, que va avançar Tot Barcelona, parteix d’una constatació clau: l’elevada potència que requereixen aquests aparells en fa "inviable" l’ús amb bateries autònomes i la normativa municipal impedeix portar l’electricitat mitjançant cablatge aeri des del local. Per això, la connexió entre l’establiment i la terrassa s’haurà de realitzar amb una instal·lació elèctrica fixa.
A la pràctica, això implica que instal·lar l’estufa elèctrica obligarà a modificar la llicència de terrassa i a demanar permís per executar l’obra en l’espai públic per soterrar el cable i establir la connexió elèctrica entre el local i la terrassa. Segons estima el consistori, la nova instrucció es podria aplicar a prop del 17% dels establiments de restauració amb terrassa a la ciutat, que són els que avui tenen llicència demanada per tenir un sistema de calefacció.
El Gremi de Restauració insistia en la necessitat de facilitar els tràmits i fins i tot va acusar el consistori de posar traves per soterrar el cable. Després de la publicació de la instrucció, els restauradors reivindiquen la seva contribució i, malgrat la "complexitat del procediment" que dibuixa el document, consideren que és un "avanç indiscutible" que "no s’hauria produït si el gremi no ho hagués reclamat amb insistència".
