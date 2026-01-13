Orient
Marc, estudiant català, sobre la seva vida a Corea del Sud: "T'has de preocupar de menys coses"
Estudiar al país sud-coreà s'ha convertit en el somni de moltes persones
Patricia López Avilés
En menys de 70 anys, Corea del Sud s'ha convertit en una de les principals potències del món: el 2024, el seu Producte Interior Brut (PIB) va ser d'aproximadament 1,87 bilions de dòlars nord-americans (una mica més de 1.605 milions d'euros), la qual cosa va situar l'economia sud-coreana entre les més grans del planeta.
A més, l'ascens econòmic de Corea del Sud en les últimes dècades reflecteix una recuperació econòmica en temps rècord: després de la devastació de la Guerra de Corea el 1953, el país va emprendre un procés d'industrialització accelerada, inversió en educació i obertura comercial que es coneix com el 'miracle econòmic coreà'.
De fet, a mitjans del segle XX, el seu PIB per càpita era tan reduït que països considerats menys desenvolupats, com Ghana, tenien nivells similars.
Cultura i gastronomia
Dècades després el panorama és totalment diferent: empreses sud-coreanes com Samsung, LG o Hyundai s'han convertit en referents internacionals, amb presència als principals mercats del món.
Davant d'aquest ràpid i sostingut creixement econòmic, són molts els països i analistes que miren amb interès el país.
Molta part de la seva cultura, com la seva música o gastronomia, ha arribat a occident i ha deixat meravellades moltes persones, sobretot joves, que, fins i tot, opten per anar a estudiar a Corea del Sud per conèixer el país asiàtic més de prop.
Menys preocupacions
Un d'aquests estudiants és el català Marc Doco, que actualment estudia coreà a la Universitat nacional de Seül i comparteix les seves experiències al seu compte de Tiktok.
Marc explica que viu en un petit apartament a Seül, al barri de Gangnam, a només 15 minuts de la seva classe. El pis està equipat amb cuina, aire condicionat, bany privat i un escriptori amb un televisor.
D'aquesta manera, i segons explica, "a l'hora de traslladar-te està força bé, perquè t'has de preocupar de menys coses".
L'estudi té un preu de 600.000 wons, és a dir, tan sols costa 353 euros al mes, un cost molt allunyat dels lloguers dels habitatges de les principals capitals i ciutats europees.
Com estudiar a Corea?
Però, com aconseguir un pas per estudiar a Corea, alguna cosa que s'ha convertit en el somni de moltes persones? Per a un estudiant d'una universitat de Barcelona, per posar un exemple, el camí més habitual comença a través dels programes de mobilitat internacional que gestionen les pròpies universitats, com els intercanvis o els convenis específics amb escoles sud-coreanes.
Moltes facultats compten amb acords amb centres com la Seoul National University -on estudia Marc, el protagonista d'aquest Tiktok-, Yonsei o Korea University, que permeten cursar assignatures o programes de llengua durant un semestre o un curs acadèmic.
Programes immersius
Una altra via molt comuna és sol·licitar directament un programa intensiu de llengua coreana a universitats sud-coreanes, pensats per a estudiants internacionals.
En aquest cas, n'hi ha prou amb estar matriculat o haver cursat estudis universitaris a Barcelona, presentar la sol·licitud, acreditar estudis previs i, un cop acceptat, tramitar el visat d'estudiant. A més, existeixen beques oficials, com les del Govern de Corea del Sud o ajudes puntuals de les pròpies universitats, que faciliten l'accés.
