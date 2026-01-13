La policia intercepta en aigües canàries la partida de cocaïna més gran d’Europa
Els agents van trobar deu tones de droga en un vaixell de càrrega procedent del Brasil. La importació la va planejar un conglomerat criminal d’origen serbi.
Pedro Fumero
La operació Marea Blanca es va saldar amb la intervenció de deu tones de cocaïna que transportava l’últim vaixell capturat en aigües canàries i que converteix a aquesta intervenció en la més important del seu tipus a Europa i la quarta de tot el món al llarg de la història.
Mai abans s’havia interceptat tanta quantitat de cocaïna en alta mar als voltants de les Canàries o d’Europa. A més d’aquest rècord històric europeu, és la tercera o quarta partida més important a nivell mundial després d’alguns portats a terme al Pacífic o el Carib. Així ho va informar ahir la Policia Nacional després de la pesada en una compareixença davant els mitjans, en la qual va explicar l’operació per abordar el vaixell de càrrega que va atracar diumenge passat al Puerto de Santa Cruz de Tenerife. La importació va ser planejada per un conglomerat d’organitzacions criminals, però els principals líders són ciutadans de Sèrbia. L’embarcació capturada, el United S., estava destinada a ser desballestada al finalitzar el trajecte. Va ser interceptada fa deu dies en ple oceà Atlàntic mentre navegava a l’oest de l’illa d’El Hierro. Havia partit d’aigües pròximes al Brasil i torna a confirmar la consolidació de les Canàries com a enclavament estratègic del narcotràfic internacional, especialment de la importació de cocaïna.
La intervenció es va saldar amb 13 detinguts. Segons va puntualitzar la Policia Nacional, dels arrestats set són de nacionalitat índia, quatre són turcs i dos, serbis. Aquests últims exercien com a garants del transport de la droga, que anava a ser subministrada a diverses organitzacions criminals. Els agents van requisar un total de 294 farcells, que van donar un pes exacte de 9.994 quilos de cocaïna.
