El preu de l’aigua en alta pujarà un 6% més aquest any a Catalunya
L’empresa pública ATL explica la pujada per la regularització de l’IPC i les inversions en infraestructures per produir més. Encara és aviat per saber com afectarà el rebut de l’usuari.
Guillem Costa
Una de les conseqüències de la sequera va ser l’increment generalitzat del preu de l’aigua a Catalunya sense que això generés un gran rebuig social. Generalitat, ajuntaments i operadores van aprofitar l’escenari de crisi hídrica per mirar d’explicar a la ciutadania els costos del sanejament, que en períodes d’escassetat augmenten però que igualment acumulaven anys de congelació.
ATL, l’empresa pública de proveïment d’aigua Ter Llobregat, va ser una de les primeres companyies a abordar llavors aquesta pujada. El 2024, després de set anys sense augments i amb els embassaments gairebé buits i en un moment de greu preocupació per l’absència de pluges, l’ens públic va comunicar un increment de la tarifa del 30%. Això significava que ATL cobraria a les operadores un 30% més per la venda de l’aigua de dessalinitzadores i embassaments.
Aquest 2026, després que el 2025 ATL optés per mantenir la tarifa del 2024, segons va poder saber EL PERIÓDICO, l’increment del preu de l’aigua en alta serà d’un 6%. Fonts de la companyia asseguren que la modificació a l’alça respon a dos arguments: l’IPC i les inversions en infraestructures per produir més aigua. L’IPC és aproximadament del 3%, però segons ATL, el que es fa és "regularitzar" l’IPC dels últims dos anys, ja que el 2025 la tarifa no es va apujar.
Encara és aviat per determinar com es traduirà en el rebut bimestral aquest augment. En els últims anys, a Barcelona i rodalia, la pujada ha sigut d’aproximadament un euro per factura. Però cada ajuntament i operador pot proposar un canvi de tarifa o no, a partir del cost de subministrament que estableix ATL. Durant els últims anys, els tractaments aplicats a l’aigua s’han anat perfeccionant per complir amb les directives europees, cada vegada més estrictes. Aquests processos han tingut repercussions en el cost i s’ha acabat reflectint a la factura que paga el consumidor.
Procés d’expansió
Però en el cas d’ATL, a més de les despeses, hi tenen un paper destacat en l’increment les inversions actuals i futures. L’empresa pública està en un procés d’expansió i subministra ara més municipis que cinc anys enrere. El gran repte arribarà en els pròxims anys, quan ATL assumeixi la construcció de dues potabilitzadores públiques en l’àmbit del riu Besòs, que s’afegiran a la planta que avui opera Aigües de Barcelona i que aquest any s’ampliarà. Per fer front a aquests dos projectes, ATL utilitzarà fons europeus i recursos propis.
El que no augmenta, de moment, és el cànon de l’aigua, recaptat per la Generalitat.
- Moren els dos fills d'un matrimoni de Mallorca que va patir un accident a Cercs, a finals d'any
- L'aparell que costa 15 euros i et podria salvar la vida: «Evitarien el 80% dels morts»
- Les cases milionàries en venda a Manresa
- Per què Raphinha ha celebrat la Supercopa d’Espanya amb ulleres de sol?
- A Las Vegas triomfa el ‘bocata’ de calamars
- Descoberta al Parc Natural del Cadí-Moixeró: una nova espècie de planta endèmica
- «No pot haver-hi un procés educatiu normal si l’alumne no sap on dormirà»
- Els Bombers troben un home mort en un domicili de Berga gràcies a l'avís d'una veïna