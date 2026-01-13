Sant Cugat defensa el seu informe sobre l’annexió de Bellaterra
El tinent d’alcalde Jordi Puigneró rebutja les acusacions de deslleialtat de Cerdanyola i reclama "respecte institucional".
Clàudia Mas
L’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès va sortir ahir al pas de les declaracions llançades per l’alcalde de Cerdanyola del Vallès, Carlos Cordón (PSC), que el va acusar d’actuar de manera "deslleial" en el procés d’annexió de Bellaterra. El tinent d’alcalde, Jordi Puigneró (Junts), va defensar que el consistori santcugatenc "no ha fet cap pas polític" per promoure l’annexió i que s’ha limitat a elaborar un informe estrictament tècnic a petició del mateix Ajuntament de Cerdanyola i d’acord amb la normativa vigent.
Puigneró va recordar que l’assumpte s’ha tractat prèviament en reunions institucionals i converses telefòniques, i va remarcar que Sant Cugat sempre ha respectat que Bellaterra és actualment territori de Cerdanyola. "Aquest és un tema de Cerdanyola i de Bellaterra, i nosaltres l’hem tractat com a tal", va afirmar, rebutjant entrar en una polèmica política amb l’alcalde cerdanyolenc, Carlos Cordón, qui en una compareixença pública va advertir que una eventual aprovació per part de la Generalitat –que s’haurà de posicionar després de l’estiu– suposaria "un precedent molt perillós" i una "ruptura de l’Estat del benestar".
Document tècnic
Puigneró va explicar que l’Ajuntament de Sant Cugat només ha actuat quan ha rebut un requeriment formal per emetre un informe tècnic en el marc de l’expedient de segregació. Aquest document, va precisar el dirigent de Junts, analitza aspectes com la continuïtat urbana, la demografia, la viabilitat econòmica i la situació administrativa de l’Entitat Municipal Descentralitzada (EMD), tal com estableix la llei. "Hem fet l’informe més tècnic possible en un assumpte que és molt polític", va assenyalar.
Puigneró va insistir que el contingut de l’informe respon a realitats objectives que no podien ser ignorades. "Si hi ha continuïtat urbana entre Bellaterra i Sant Cugat, no direm que no n’hi ha; si la viabilitat econòmica és factible, tampoc negarem aquesta realitat", va afirmar, i va afegir que els tècnics municipals han sigut clars en les seves conclusions i que Sant Cugat no pot "mentir" ni forçar un informe contrari a les dades objectives. En relació amb les crítiques de Cerdanyola per la forma i el moment en què es va comunicar el contingut de l’informe, Puigneró va assegurar que el consistori ha sigut "absolutament escrupolós i respectuós" i que no ha fet cap manifestació pública fins que l’informe ha sigut oficial.
El tinent d’alcalde va recalcar que Sant Cugat no ha impulsat proactivament el procés i que l’expedient per a la segregació de Bellaterra de Cerdanyola el va promoure una comissió de veïns de Bellaterra mitjançant una comissió ciutadana emparada per la llei i per una sentència judicial que obliga Cerdanyola a tramitar-lo.
Puigneró va defensar a més la voluntat de Sant Cugat de mantenir una relació de bon veïnat amb Cerdanyola. "Demanem el mateix respecte institucional que hem tingut nosaltres", va concloure l’alcalde postconvergent.
