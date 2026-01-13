El Tribunal de Comptes fiscalitzarà les polseres antimaltractament
La institució avaluarà les ajudes del servei de teleassistència a les víctimes i la creació dels centres 24 hores d’atenció a agressions sexuals.
Patricia Martín
El Tribunal de Comptes fiscalitzarà l’adjudicació i l’execució del servei de seguiment per mitjans telemàtics de les ordres d’allunyament, les conegudes polseres antimaltractament, que el 2025 van estar a l’ull de l’huracà per les fallades detectades. Així, la Fiscalia va alertar que un error en el traspàs de dades entre l’antiga adjudicatària, Telefónica, i Vodafone, l’actual empresa responsable, va provocar que durant uns mesos no es pogués corroborar, als jutjats, si els agressors havien transgredit les ordres d’allunyament. L’avís va destapar que els dispositius de control telemàtic dels agressors tenen errors periòdics, així que el PP va demanar la dimissió de la ministra d’Igualtat, Ana Redondo.
Davant d’això, el Tribunal de Comptes, a iniciativa pròpia, ha decidit que, dins del seu programa de fiscalització del 2026, estudiarà "la contractació i el control" de les polseres amb la idea de vigilar la correcta execució del servei i detectar possibles fallades o incompliments, tot i que les directrius tècniques concretes de la investigació i la seva durada encara no s’han aprovat. Aquesta actuació forma part de les fiscalitzacions relacionades amb la igualtat que la institució fa des que el 2015 es va aprovar com un dels seus objectius transversals, juntament amb la sostenibilitat i la transparència, com a part dels Objectius de Desenvolupament Sostenible.
Des d’aleshores, el Tribunal de Comptes fa fiscalitzacions sobre l’impacte de gènere i la igualtat en pressupostos, contractacions o subvencions del sector públic, a fi de comprovar si aquest principi constitucional es trasllada a les decisions, recursos, execució i resultats concrets. De fet, el nombre d’informes amb anàlisi sobre el compliment dels principis i normatives sobre igualtat de gènere ha anat creixent de manera exponencial en els últims anys, al passar del 51% dels informes emesos per la institució el 2022 al 70,6% el 2025. Així, l’any passat el Tribunal va aprovar 57 informes i en 40 va analitzar algun aspecte relacionat amb la igualtat. Així mateix, es van emetre 86 conclusions en aquesta matèria i 21 recomanacions, davant 31 conclusions i 6 recomanacions el 2022.
"La fiscalització en igualtat és una necessitat democràtica perquè som la meitat de la població i cal comprovar si la igualtat s’integra de manera efectiva en la gestió pública", explica la presidenta del Tribunal de Comptes, Enriqueta Chicano.
