Continuen les limitacions de venda de títols de transport de tarifa reduïda

Glòria Ayuso

Barcelona

Unes 120.000 persones pensionistes usuàries del transport públic a Barcelona es troben que, amb la implantació de la T-mobilitat, des de finals d’any només poden comprar els títols de viatge amb tarifa reduïda a les estacions de Ferrocarrils de la Generalitat (FGC). Es tracta d’aquelles persones que compten amb el carnet de pensionista que en el seu moment va emetre FGC i que estaven acostumades a adquirir la targeta T-4 a les estacions de metro i als estancs. Això ja no és possible.

L’origen del problema és que coexisteixen dues targetes socials diferents que tenen exactament el mateix preu i permeten viatjar en qualsevol mode de transport: en metro, autobús, tramvia i Ferrocarrils. Amb el carnet de pensionista d’FGC és possible adquirir a les seves estacions la targeta T-pensionista, mentre que a les màquines expenedores del metro i als quioscos i estancs s’expedeix únicament la T-4 per als beneficiaris de la T-metropolitana, la tarifa social de l’AMB. Es tracta en els dos casos d’abonaments de 10 viatges que es venen a un preu de 2,15 euros (2,25 euros a partir d’aquest 16 de gener).

Però les condicions d’accés són diferents. Fins al 2014, moltes persones que arribaven a l’edat de jubilació sol·licitaven a l’Àrea Metropolitana l’antiga targeta rosa, ara anomenada T-metropolitana, però amb els nous requisits d’accés relacionats amb el nivell d’ingressos, qui acabava facilitant condicions avantatjoses a totes les persones majors de 65 anys que ho sol·licitaven era FGC, que emetia el carnet de pensionista.

