Corachan estrena un programa cardiorenal pioner en la privada
Amb la col·laboració dels laboratoris Boehringer i la Fundació Corachan, busca reduir hospitalitzacions de pacients amb malalties cardíaques i renals.
El Periódico
La Clínica Corachan, un dels hospitals privats de referència a Barcelona, ha posat en marxa el seu Programa Cardiorenal (PCR), una innovadora unitat multidisciplinària que integra els serveis de Cardiologia i Nefrologia per millorar l’atenció dels pacients amb malalties cardíaques i renals, especialment la d’aquells amb síndrome cardiorenal.
El nou programa, expliquen des del centre sanitari, és pioner en l’àmbit hospitalari privat de Catalunya. Pretén oferir una atenció coordinada, personalitzada i basada en l’evidència científica, amb l’objectiu de reduir hospitalitzacions, millorar la qualitat de vida i optimitzar els tractaments farmacològics i no farmacològics per als pacients amb síndrome cardiorenal.
En el desenvolupament d’aquest important projecte ha sigut clau el treball de la Fundació Corachan i el suport dels laboratoris Boehringer Ingelheim.
El PCR de la Clínica Corachan busca millorar la comunicació i coordinació entre els especialistes involucrats en l’abordatge dels pacients amb síndrome cardiorenal (SCR) en els diferents nivells assistencials i garantir la continuïtat assistencial a través del treball col·laboratiu en equip per part de tots els professionals que intervenen en l’abordatge del pacient amb la malaltia.
L’equip està liderat pel doctor Nicolás Manito Lorite (Cardiologia) i la doctora Diana Rodríguez Espinosa (Nefrologia), junt amb un comitè operatiu format per cardiòlegs, nefròlegs i personal d’infermeria especialitzat.
El programa disposarà d’un espai propi paregut a un hospital de dia, d’equipament diagnòstic avançat (ecocardiografia, laboratori urgent, TAC, RMN, SPECT, hemodinàmica i marcapassos) i d’un sistema estructurat de vies clíniques per a seguiment hospitalari i ambulatori.
La clínica també ofereix educació sanitària a pacients i cuidadors, per tal de fomentar l’autocura i la detecció precoç de descompensacions per la patologia cardiorenal.
En aquest context, la Clínica Corachan participarà en el Registre Cardiorenal Espanyol (CARDIOREN) i treballarà per obtenir l’acreditació SEC Excel·lent, promoguda per la Societat Espanyola de Cardiologia i la Societat Espanyola de Nefrologia. La presentació oficial del PCR va tenir lloc el dia 10 de desembre del 2025 a l’auditori de la Clínica Corachan.
Atenció integral
El PCR reforça el compromís de la Clínica Corachan amb l’excel·lència assistencial, la continuïtat de cures i la innovació clínica, i la consolida com a referent en l’atenció integral als pacients amb patologia cardiovascular i malaltia renal crònica.
Aquest mateix gener, la Clínica Corachan ha portat a terme la primera cirurgia cardíaca robòtica en la sanitat privada d’Espanya. El procediment, fet pel doctor Daniel Pereda, especialista en cirurgia cardíaca i tècniques assistides per robot, es va desenvolupar amb el sistema Da Vinci Xi, una plataforma dissenyada per augmentar la precisió quirúrgica i reduir l’impacte de la intervenció.
