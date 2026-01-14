L’Hospital de la Vall d’Hebron reforça l’atenció oftalmològica
Davant l’augment de patologies vinculades a l’envelliment, el centre estrena noves consultes en el Parc Sanitari Pere Virgili.
P. L. M.
María Rosa Solozábal té 74 anys i en fa 11 que sap que pateix degeneració macular associada a l’edat (DMAE), la causa més comuna de pèrdua de visió entre els majors de 50 anys al món occidental. Tot aquest temps ha anat visitant el seu metge a l’edifici principal de l’Hospital de la Vall d’Hebron, però, des de fa poc més d’un mes, ho fa a les noves consultes d’oftalmologia de l’edifici Tramuntana del Parc Sanitari Pere Virgili, al districte de Gràcia de Barcelona. "Ara tot és més ràpid, i sempre és més agradable que et tractin en unes instal·lacions més noves", celebra Solozábal, una orgullosa jubilada activa.
"Amb el nou espai del Pere Virgili, el mateix dia que prescrivim la injecció intravítrea ja la fem, en un mateix acte mèdic. Els pacients surten amb el tractament fet", celebra Miguel Ángel Zapata, cap del Servei d’Oftalmologia de l’Hospital de la Vall d’Hebron i el doctor que s’ha ocupat de Solozábal durant tots aquests anys.
"Com un hospital de dia"
Fins ara, rebre la injecció era un procés més aviat fred i amb certs impediments. "Havíem de col·locar els pacients en una llitera i portar-los fins a una altra sala… Molts d’ells eren grans, així que no sempre era fàcil", reflexiona Zapata. Per això, a més d’estrenar set noves consultes per al servei d’oftalmologia i set nous gabinets per a tractaments ambulatoris, la Vall d’Hebron ha instal·lat a l’edifici Tramuntana del Pere Virgili una Unitat de Teràpia Intravítrea. "El tractem com un hospital de dia, passa més gent i és més amable", celebra l’oftalmòleg.
En total, les noves consultes ocupen 500 metres quadrats pensats per millorar l’atenció a aquests pacients i alleujar la càrrega assistencial de l’hospital més gran de Catalunya, que és completament públic. Formen part, així, de la idea de Nou Vall d’Hebron que fa temps que defensa el centre sanitari, que mira de diversificar l’atenció en diferents espais. A més del complex principal ja compten amb aquestes instal·lacions en el Pere Virgili i esperen l’arribada del nou edifici Teixonera, que naixerà de la mà de la cobertura de la ronda de Dalt i on pretenen oferir la major part dels seus serveis d’atenció ambulatòria.
