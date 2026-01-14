Les obres de l’accés de Rodalies a l’aeroport, al 95% d’execució
El nou enllaç, que gestionarà la Generalitat amb l’R-Aeroport, té una inversió de 400 milions i permetrà anar de Sants a la T1 en uns 20 minuts.
C. B.
Les obres del nou accés ferroviari a l’aeroport de Barcelona-el Prat entren en la fase decisiva. El ministre de Transports i Mobilitat Sostenible, Óscar Puente, va visitar ahir els treballs que Adif executa per connectar per tren l’aeroport amb la xarxa de Rodalies, i que ja arriben al 95% d’execució en la segona fase, prèvia a la posada en servei. La inversió associada a aquesta fase ronda els 80 milions i forma part d’un projecte molt més ampli, amb una inversió superior als 400 milions, que s’integra en el pla de Rodalies.
Segons les previsions del ministeri, el nou accés permetrà establir serveis directes entre les terminals T1 i T2 de l’aeroport i el centre de Barcelona, amb un temps de viatge d’uns 20 minuts fins a l’estació de Sants. S’estima que més de set milions de viatgers a l’any utilitzin aquesta nova infraestructura. Puente va aprofitar la seva visita a Barcelona per a l’acte formal de constitució de la nova empresa mixta de Rodalies per desplaçar-se fins al Prat i veure els treballs. Anava acompanyat pel secretari d’Estat de Transports i Mobilitat Sostenible, José Antonio Santano, i el president d’Adif, Luis Pedro Marco.
El traçat compta amb 5,2 quilòmetres, dels quals 4,3 discorren soterrats. El tram principal, de 3,1 quilòmetres, va ser excavat amb tuneladora sota les pistes de l’aeroport en la primera fase del projecte. La línia, de via doble, parteix de l’actual Barcelona-Vilanova (R2) i disposa d’una estació intermèdia a la T2, on connectarà amb l’L9 de metro, i una estació final a la T1. Ara els treballs es concentren a l’interior del túnel i a les estacions subterrànies. El túnel ja compta amb la via en placa, la catenària rígida i els passadissos d’evacuació completament executats, mentre s’ultimen les instal·lacions elèctriques, de ventilació, il·luminació i seguretat contra incendis.
Nova estructura de pèrgola
A l’estació de la T1 s’han construït les andanes i les principals canalitzacions, a més d’instal·lar ascensors, escales i sales tècniques. A la T2 avancen els treballs d’estructura, cobertes i claraboies, així com el muntatge d’ascensors, escales mecàniques i passadissos rodadors, i l’adequació dels espais d’ús públic. A l’exterior, ja s’ha completat la nova estructura tipus pèrgola que permet creuar a diferent nivell les vies existents de la línia Barcelona–Vilanova sobre el nou accés a l’aeroport, així com electrificar i adaptar la catenària.
