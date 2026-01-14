El Prat va batre rècord amb 57,5 milions de passatgers el 2025
El trànsit de l’aeroport barceloní va créixer un 4,4% respecte al 2024, amb màxims històrics també en operacions i càrrega aèria.
Cristina Buesa
Sense sorpreses, les dades de trànsit de l’aeroport de Barcelona-el Prat del 2025 tornen a ser de rècord. La infraestructura aeroportuària va tancar l’any passat amb 57.483.036 passatgers, un 4,4% més que el 2024, i va tornar a marcar una fita històrica anual d’activitat. L’exercici coincideix amb l’acord institucional per ampliar la infraestructura, en un context en què el creixement de l’aeroport està condicionat per la capacitat disponible fins que s’executi el projecte.
Segons les dades fetes públiques ahir per Aena, l’increment del trànsit durant el 2025 s’ha concentrat en les franges horàries vall, els dies de la setmana i els períodes de l’any que encara compten amb marge per programar noves operacions, així com en la desestacionalització de l’activitat. Fins que es materialitzi l’ampliació, aquestes són les alternatives que permeten absorbir l’augment de la demanda.
El Prat també va tancar el desembre amb xifres rècord, al registrar 4.308.427 passatgers, un 5,8% més que el mateix mes del 2024, la millor dada mensual de la seva història.
Del total de viatgers comptabilitzats el 2025, 57.384.211 van ser passatgers comercials, un 4,5% més que l’any anterior. El creixement es va concentrar en el trànsit internacional, amb 43.256.689 viatgers, cosa que suposa un increment del 6,2%, mentre que els passatgers nacionals van baixar un 0,6%, fins als 14.127.522.
El desembre, el comportament va ser similar. Dels 4.298.759 passatgers comercials, 3.230.032 van viatjar en vols internacionals, un 9,1% més que un any abans, mentre que els 1.068.727 passatgers nacionals van representar un descens del 3,2% respecte a desembre del 2024.
El Prat també va batre rècord en nombre de vols. Durant el 2025 es van gestionar 360.786 operacions, un 3,7% més que el 2024 (que al seu torn ja havia augmentat un 10,3% respecte al 2023), la xifra absoluta més alta registrada en un any natural. Al desembre es van arribar a 27.780 moviments, un 3,4% més, cosa que va suposar també un màxim mensual.
En l’àmbit de la càrrega aèria, l’aeroport va consolidar el seu paper com a infraestructura logística de referència. El 2025 es van transportar 200.741 tones de mercaderia, un 10,5% més que l’any anterior, un altre rècord històric anual. Només el mes passat, el volum va arribar a les 17.341 tones, un 17,1% més que en el mateix període del 2024 i la millor dada registrada en un mes de desembre.
Girona, Reus i Sabadell creixen
L’aeroport Girona-Costa Brava va tancar el 2025 amb 2.185.561 passatgers, un 9,4% més que el 2024, i 28.067 operacions, un 15,2% més. Al desembre va registrar 51.225 passatgers i 1.336 moviments.
A Reus es va incrementar el trànsit un 13,1%, fins a arribar a 1.336.826 passatgers el 2025. Al desembre es van comptabilitzar 851 viatgers i 1.243 moviments, i el total anual d’operacions va ser de 23.251, un 6,1% més que l’any anterior.
Quant a l’aeròdrom de Sabadell, va superar les 62.000 operacions el 2025, amb 62.340 moviments, un 6,2% més que el 2024. Al desembre es van registrar 4.412 operacions i 321 passatgers, i l’any es va tancar amb 4.899 viatgers.
