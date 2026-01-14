La primera casa dissenyada per Gaudí es va construir a Mataró el 1878
Gerardo Santos
La presentació de la programació d’actes a Mataró respecte de l’Any Gaudí, que se celebra aquest 2026, ha implicat una revelació de pes sobre les primeres obres del gran arquitecte. Cinc anys abans de construir la nau de blanqueig de cotó de la Societat Cooperativa La Obrera Mataronense (1883) –coneguda com la Nau Gaudí i considerada el quilòmetre zero de la seva obra–, l’arquitecte ja havia dissenyat un xalet per al director i "ànima" de la cooperativa, Salvador Pagès. Va ser el 1878 i va tenir un cost de 1.790 pessetes. Així ho va explicar ahir la directora del Consorci Museu d’Art Contemporani de Mataró, Núria Poch.
D’aquesta manera, la mataronina Nau Gaudí –que passa ara a ser el primer edifici "que es conserva" de l’arquitecte– serà una de les principals seus en la celebració de l’Any Gaudí. A més, coincidint amb l’efemèride, el Consorci Museu d’Art Contemporani de Mataró compleix 15 anys aquest 2026, "i es consolida com a referent de la difusió artística i patrimonial de la ciutat".
El treball d’investigació de Poch veurà la llum a través d’una exposició que obligarà a "reescriure" la biografia de l’arquitecte i a "reformular" el que s’ha anat explicant fins ara, segons va avançar l’Agència Catalana de Notícies (ACN). Amb el nom de Gaudí, Pagès i l’Obrera, l’exposició obrirà al públic el 27 de març i es podrà visitar fins al 17 de gener del 2027. Concretament, la investigació mostra com un jove Gaudí de 25 anys va construir a Mataró els seus tres primers edificis: l’esmentada casa de Salvador Pagès (1878), la nau de blanqueig i l’edicle de les latrines (aquestes dues últimes, el 1883).
