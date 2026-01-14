Quirós insisteix que el futur Clínic ajudarà l’Hospitalet
L’alcalde, que pretén reduir l’edificabilitat i incloure serveis socials per als veïns, creu que el campus impulsarà el desenvolupament de Can Rigal.
Manuel Arenas
Si alguna cosa té clar l’alcalde de l’Hospitalet de Llobregat, David Quirós, és que durant el seu mandat les decisions que impactin en l’Hospitalet s’han de prendre també a l’Hospitalet, tal com va afirmar en una recent entrevista amb EL PERIÓDICO. Aquesta màxima la trasllada ara Quirós al futur Hospital Clínic, el full de ruta del qual va ser presentat en societat dilluns perquè s’acceleri aquest 2026.
"El futur Clínic ajudarà a desenvolupar el sector de Can Rigal", va ratificar Quirós. El regidor insisteix així en els plans de l’Hospitalet per aprofitar l’oportunitat que ofereix el futur campus als barris del nord. Específicament en els 156.000 metres quadrats dels terrenys de Can Rigal, una llaminadura urbanística per a promotores i administracions: són a prop de la Diagonal i s’ubiquen en la intersecció entre Barcelona i l’Hospitalet i Esplugues de Llobregat. L’alcalde hospitalenc posa èmfasi en la transformació de Can Rigal amb una mirada de continuïtat urbana: "No parlem de crear un nou barri, sinó del creixement natural d’un barri que ja existia: Pubilla Cases", remarca l’alcalde, i emmarca l’actuació en una "visió metropolitana compartida".
Habitatge protegit
Això sí: Quirós té clars els límits. Aquest diari ja va avançar que l’alcalde busca reduir l’edificació de 1.000 habitatges previstos a la zona. "L’Hospitalet no pot continuar construint habitatge a qualsevol preu", ha afirmat l’alcalde en diverses ocasions. No, almenys, sense que la zona serveixi únicament al Clínic sense acollir serveis per als veïns amb un component social, com per exemple habitatge protegit o reallotjaments dels afectats. En aquest últim cas, per les demolicions puntuals vinculades a la regeneració del Samontà la necessitat del qual ja ha assumit l’Ajuntament de l’Hospitalet.
El nou Pla director urbanístic (PDU) haurà d’ordenar un àmbit de prop de 70 hectàrees, amb incidència directa en tot el territori nord del Samontà. Quirós defensa la necessitat de "repensar aquest entorn amb les necessitats actuals, no només del futur Campus Clínic, sinó també de la visió integrada de l’urbà i els espais verds". "El nou Campus Clínic impulsarà un nou Can Rigal adaptat a les necessitats actuals de l’Hospitalet", rebla el responsable local.
Quirós va recordar que el PDU de Can Rigal que es va aprovar el 2006 "donava resposta a una ciutat que ja no és la que tenim avui", i va remarcar la importància d’una estratègia urbanística d’habitatge equilibrat.
