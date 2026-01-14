Rodalies perd 10 milions d’usuaris en dos anys a BCN i a Madrid en guanya 15
La xarxa ferroviària barcelonina va registrar 110 milions de viatgers el 2025, i va ampliar el retrocés iniciat el 2024. La demora mitjana dels trens amb retard va ser el desembre de 21 minuts a Barcelona, pels 12,4 de la capital espanyola.
Glòria Ayuso
Rodalies a Barcelona va perdre gairebé set milions i mig d’usuaris el 2025. La xarxa va tancar l’any amb 110 milions de viatgers, cosa que representa un descens del 6,3% del passatge respecte a l’any anterior, quan ja va experimentar un retrocés. D’aquesta manera, en els dos últims anys Rodalies ha comptabilitzat una disminució acumulada d’una mica més de 10 milions d’usuaris, un 8,4% del total. Aquesta evolució coincideix amb un període especialment complex, caracteritzat per l’execució d’importants obres de millora que, de manera temporal, estan condicionant el funcionament diari del servei i la mobilitat dels usuaris, així com per incidències puntuals en la infraestructura i el material ferroviari. La situació va ser molt diferent a la xarxa de Rodalies de Madrid. En aquest mateix període, el nombre d’usuaris va créixer en 15,3 milions, cosa que suposa un augment del 7,7%. Així, el servei va tancar el 2025 amb 245,4 milions de viatgers, davant els 230 milions registrats el 2023.
Fiabilitat
Això sí, la xarxa de Madrid no va aconseguir recuperar encara les xifres d’ús del tren prèvies a la pandèmia. Tot i així, a més d’un augment sostingut d’usuaris, les dades mostren a Madrid una fiabilitat del servei molt superior a la xarxa de Rodalies a Barcelona. La demora mitjana dels trens amb retard va ser el desembre de 21 minuts a Barcelona, molt per sobre dels 12,4 minuts a Madrid. Alhora, mentre a Barcelona es van suprimir o van ser cancel·lats el 3,5% dels trens programats (625 circulacions al desembre), a Madrid la proporció va ser del 0,5%.
Recopilades les dades del desembre, els 7,8 milions de viatges registrats l’últim mes de l’any representen la xifra més baixa de l’exercici, fins i tot per sota de l’agost, amb un nou retrocés respecte al novembre. Aquesta evolució reflecteix un deteriorament progressiu de la demanda, una tendència que s’espera que es pugui corregir en els pròxims mesos, segons han explicat Renfe i Adif, fruit de les inversions que s’estan realitzant en l’actualització de la infraestructura i de la incorporació de nous trens.
El descens de viatgers es va iniciar el 2024, després d’un any en què es va arribar a xifres rècord: els 120 milions d’usuaris del 2023 van superar el passatge previ a la pandèmia. La necessitat d’una actualització de la infraestructura després d’anys de falta d’inversió ha motivat una successió d’obres que han afectat el servei i obligat a posar en marxa plans alternatius de transport per carretera.
El primer quadrimestre del 2024 encara va ser històric, amb 40,5 milions d’usuaris, malgrat començar amb un tall previ a l’actual a la línia R3 per les obres de desdoblament. No obstant, la frenada es va produir, de cop, a partir de maig del 2024, motivada primer pel robatori de coure a l’entrada nord de Barcelona, que va afectar durant cinc setmanes tres línies (R3, R4 i R7). Sis mesos més tard van començar les obres al túnel de Roda de Berà per a adaptar-lo al corredor mediterrani, amb la suspensió més important del servei ferroviari de Rodalies realitzat fins avui i que es va prolongar fins a la primavera de l’any passat.
Després de l’estiu, Renfe i Adif ja van alertar del que havia de venir en el segon semestre del 2025: grans obres que han continuat afectant de manera destacada el servei. A finals de setembre es va tallar la circulació de trens gairebé una setmana entre Gavà i Sitges, per on discorre la línia R2 Sud i Regionals, que utilitzen unes 39.000 persones al dia. El motiu van ser les obres a l’estació de Castelldefels per separar la circulació dels combois de Rodalies dels de mitja i llarga distància.
A principis d’octubre va començar el gran tall de l’R3 de 16 mesos entre Montcada Bifurcació i la Garriga, que afecta uns 20.000 usuaris diaris. A més, els treballs de soterrament a Montcada i Reixac van impactar en l’R2 Nord durant diversos dies de setembre i desembre. En tots els casos, els talls programats van comptar amb serveis alternatius per carretera.
Vandalisme i avaries
També van afectar el servei les obres de soterrament de les vies a Sant Feliu de Llobregat, les dels nous accessos a l’aeroport i les de l’estació de la Sagrera. S’hi suma a més el vandalisme que inutilitza trens i les avaries d’uns combois antics que esperen la jubilació quan arribin aquest any els nous trens.
L’Enquesta de Mobilitat Dia Feiner que elaboren l’ATM i l’Institut Metròpoli va reflectir al juliol que dos de cada tres usuaris de Rodalies pateixen incidències. En aquests casos, prop de la meitat van declarar haver canviat algunes vegades de mitjà de transport o ruta. Renfe, Adif i el Govern confien que el servei comenci a percebre una millora a mesura que avanci la modernització de la infraestructura i arribin els nous trens.
