TEMPERATURA MUNDIAL
El 2025 va ser el tercer any més càlid mai registrat
Els últims tres anys han superat per primer cop en la història el límit d’1,5 graus centígrads d’escalfament global, segons Copernicus.
El Periódico
L’any 2025 no només va ser oficialment el tercer més càlid que mai s’ha registrat, com tot semblava indicar, sinó que des del 2023 és la primera vegada que en un període de tres anys les temperatures mundials superen de mitjana 1,5°C en comparació amb el nivell preindustrial, el llindar fixat en l’Acord de París per limitar l’escalfament global a llarg termini.
El 2025 va ser 0,01°C més fred que el 2023 i 0,13°C més que el 2024, l’exercici més càlid registrat a escala global, segons l’informe publicat ahir pel Centre Europeu de Previsions Meteorològiques a Mitjà Termini (Cepmpm), que gestiona els Serveis de Canvi Climàtic (C3S) i de Vigilància Atmosfèrica (CAMS) de Copernicus (C3S) per a la Comissió Europea (CE). En concret, la temperatura mitjana mundial en el 2025 va ser de 14,97°C, 0,59°C per sobre de la mitjana del període de referència 1991-2020. Per a Europa, el 2025 va ser també el tercer any més càlid, amb una temperatura mitjana de 10,41°C, 0,30°C per sota del rècord del 2024 i 1,17°C per sobre de la mitjana.
Si bé el 2025 no va ser el més càlid dels registres, sí que va contribuir a fer que les temperatures globals dels últims tres anys (2023-2025) «fessin una mitjana de més d’1,5°C per sobre del nivell preindustrial (1850-1900), cosa que marca el primer cop que un període de tres anys supera el límit d’1,5 °C», recalca l’informe. Aquest fet es va deure principalment a l’acumulació de gasos amb efecte hivernacle a l’atmosfera i a unes temperatures superficials del mar excepcionalment altes a tot l’oceà, associades amb el fenomen d’El Niño i altres factors de variabilitat oceànica, agreujats pel canvi climàtic.
El cap d’Observació de la Terra de la CE, Mauro Facchini, va assenyalar que «cap de nosaltres volia arribar a aquesta fita». El 2025 la temperatura mitjana global de l’aire en superfície va ser 1,47°C superior al nivell preindustrial (1850-1900), tot i que inferior al nivell a què es va arribar el 2024 d’1,60°C, l’any més càlid registrat.
Gestionar les conseqüències
El nivell actual d’escalfament global a llarg termini és del voltant 1,4°C superior al nivell preindustrial, de manera que el límit d’1,5°C establert en l’Acord de París «es podria assolir a finals d’aquesta dècada, més d’una dècada abans del previst», segons el ritme d’escalfament actual. «El món s’està acostant ràpidament al límit de temperatura a llarg termini establert per l’Acord de París. Estem destinats a sobrepassar-lo. L’elecció que tenim ara és com gestionar millor aquest inevitable ultrapassament i les seves conseqüències per a les societats i els sistemes naturals», va indicar el director del C3S, Carlo Buontempo.
- El conductor que va col·lidir contra la família que va perdre dos fills va sortir-se del seu carril
- Troben en estat menys greu un home que havia perdut el coneixement a Sant Joan de Vilatorrada
- Mor Jaume Armenteras, alcalde de la Pobla de Claramunt durant 23 anys
- Li demanen 3 anys de presó per quedar-se un Rolls Royce que li van portar per arreglar
- El Foraster descobreix la història d'una parella de joves pastors que ha trobat una nova vida a Pinós: “No podíem pagar ni el menjar”
- Moren els dos fills d'un matrimoni de Mallorca que va patir un accident a Cercs, a finals d'any
- La família dels nens morts a l'accident de Cercs agraeixen la tasca dels serveis sanitaris
- Un periodista de TV3, encallat al fang per culpa de Google Maps