Turisme
Barcelona veta les rutes de borratxera a tota la ciutat i durant les 24 hores
L’ajuntament estén la prohibició ja existent a Ciutat Vella i l’Eixample i l’allarga a tot el dia
Jordi Ribalaygue
L’Ajuntament de Barcelona ha aprovat estendre la prohibició de les anomenades rutes de borratxera a tota la ciutat i durant les 24 hores del dia. Fins ara, aquest tipus de reclam turístic (que consisteix en un itinerari per diferents locals i pubs de la ciutat per prendre diferetes begudes alcohòliques a preus d’oferta) estava vetat en horari nocturn a Ciutat Vella des del 2012 i a l’Eixample des de l’1 de juny passat.
El consistori ha explicat que el decret que impedeix organitzar rutes alcohòliques a Barcelona estarà vigent durant quatre anys i pretén «garantir la convivència ciutadana, el descans veïnal i la salut pública». L’acord l’ha firmat l’alcalde, Jaume Collboni, i ara s’obre un període de 20 dies d’informació pública, en què es poden presentar al·legacions per esmenar el text.
Una vegada superat aquest termini, la mesura s’aprovarà definitivament i entrarà en vigor. El decret prohibeix organitzar, vendre o realitzar circuits o itineraris per diversos establiments de concurrència pública o locals d’oci nocturn de Barcelona. També veta la difusió publicitària d’aquest tipus de recorreguts.
