Conflicte laboral i sanitari
Els metges tornen a la vaga i mantenen el pols amb Sanitat
La participació en l’aturada d’ahir va ser desigual. Les dades oficials i els sindicals difereixen. Metges de Catalunya va dir que hi va haver un seguiment del 45%, mentre que Salut el va rebaixar a un 6,5%.
Nieves Salinas
Amb el ja habitual crit de "No és vocació, és explotació", milers de metges de tot Espanya van tornar a sortir ahir al carrer en la primera de les dues jornades de vaga convocades per sindicats de Catalunya, Madrid, el País Basc, Galícia, Navarra, la Comunitat Valenciana, Múrcia i Astúries, agrupats en una plataforma contra l’estatut marc. A la nova convocatòria –que arriba després de les de juny, octubre i desembre– hi estaven cridats a participar tots els metges d’atenció primària i els facultatius de les comunitats esmentades que exigeixen a Sanitat millores laborals i, sobretot, un conveni propi i interlocució directa amb l’Administració al marge de la resta de col·lectius sanitaris. El seguiment, molt desigual i similar al de les últimes protestes, va estar marcat de nou pel ball de xifres entre les dades oficials i els sindicals.
Per exemple, a Catalunya, on prop de mil metges es van manifestar al centre de Barcelona, el sindicat convocant, Metges de Catalunya, va xifrar el seguiment de la vaga en un 45% dels facultatius, mentre que la Conselleria de Salut va limitar la participació a un 6,5%.
Condicions de treball
"Això no va de colors polítics, va de condicions assistencials i laborals", va assenyalar el president de Metges de Catalunya, Xavier Lleonart. Així, el líder sindical va justificar la seva compareixença al Parlament, lloc de destí de la protesta, juntament amb la diputada de Vox María García Fuster, formació que, sense mediar amb els sindicats, va presentar una resolució per reclamar un estatut mèdic propi.
A peu de carrer, es reclamava que la consellera de Salut, Olga Pané, s’assegui a negociar o, si no, que dimiteixi. Així, a més dels centenars de caretes amb la imatge de Pané que va distribuir l’organització, es van repetir càntics durant tota la marxa com Pané, dimissió. L’Isa, que treballa en un CAP de Castelldefels, denunciava la pressió psicològica a què han de fer front els facultatius en el seu dia a dia. "Quan continues treballant a les dues o les tres de la matinada, cansadíssima, i t’entra una parada [cardiorespiratòria], el risc que facis alguna cosa malament és molt alt", criticava. "Recordo haver treballat 24 hores seguides i sortir de treballar l’endemà a les vuit del vespre", explica Anuncia Fuentes, neuròloga en un CAP de Granollers.
Més enllà de Catalunya, a les aturades d’aquesta primera jornada de vaga de 2026 hi estaven cridats a participar gairebé 175.000 metges i facultatius de tot el país. Algunes comunitats liderades pel PP es van queixar de l’impacte d’aquesta nova convocatòria en l’assistència als pacients. Ahir mateix, el PP d’Astúries va exigir al Govern central que solucioni el conflicte amb els metges per la "incapacitat" de la ministra de Sanitat, Mónica García.
A Madrid, on centenars de metges van desfilar des del Congrés dels Diputats fins al Ministeri de Sanitat amb lemes com Estop guàrdies 24 hores i Més bates i menys corbates, la consellera de Sanitat, Fátima Matute, va responsabilitzar la ministra de generar un "guirigall" enfrontant el col·lectiu sanitari. També li va retreure un "acte de covardia important" per, segons ella, derivar la responsabilitat cap a les comunitats autònomes al·legant que un gruix de les reivindicacions són matèries de la seva competència. De fet, la ministra va remetre una carta als departaments de Salut de les comunitats autònomes per demanar-los el posicionament sobre les demandes plantejades pel comitè de vaga.
El cas és que el ball de xifres a propòsit de la participació va marcar aquest nou pols dels metges al Govern. A la Comunitat Valenciana, el sindicat mèdic Avança va xifrar la vaga en un 80% a València i en un 70% a Castelló i Alacant, mentre que Sanitat va rebaixar la participació al 3,09%. Una de les comunitats on es va registrar més seguiment en el torn de matí va ser Galícia. Segons la seva Conselleria de Sanitat, van secundar la vaga el 19,99% dels metges, una xifra que es va elevar al 26,27% en el cas dels facultatius dels set grans hospitals del servei gallec de salut. Per la seva banda, el gerent del Servei de La Rioja de Salut (SERIS), Luis Ángel González, va avançar que l’obertura dels centres d’atenció primària va estar marcada per "la tranquil·litat".
"Aquesta és la teva lluita"
Al País Basc, centenars de professionals es van concentrar durant el matí davant l’Hospital de Cruces, a Barakaldo (Biscaia), rere pancartes reivindicatives, per "aconseguir una taula de negociació i un estatut marc propis". Metges i facultatius van fer sonar xiulets i van corejar eslògans com Pacient, escolta, aquesta és la teva lluita; Guàrdies localitzades, ni regulades ni alliberades; Drets laborals com la resta de mortals; Hora treballada, hora cotitzada i No és vocació, és explotació. El Departament de Salut del Govern basc va xifrar en un 19,23% el seguiment provisional d’una vaga a què estaven convocats uns 9.000 metges i facultatius.
Les protestes i la convocatòria de vaga continuaran avui. De moment, les negociacions per desencallar l’estatut marco continuen en un punt mort. n
