Un "jardí urbà" amb un llac recuperat i sis places
El futur veïnat recobrarà un estany de 183 metres quadrats que hi va haver a l’entrada de la desapareguda fàbrica.
Jordi Ribalaygue
Una superilla a Barcelona que no comenci de zero, sinó que respecti la memòria del lloc. Aquesta és una de les premisses amb la qual els arquitectes de Batlle i Roig descriuen el futur ecodistricte a la parcel·la de l’antiga fàbrica de Mercedes Benz, al barri del Bon Pastor. El despatx encarregat de dissenyar la futura promoció la defineix com un "nou jardí urbà saludable", tal com apareix en el projecte pendent d’aprovació. Es preveu que el 54,75% del terreny es destini a espais públics, vies naturalitzades amb espècies autòctones o adaptades a les condicions del canvi climàtic, equipaments i 5,4 hectàrees a repartir entre tres places i tres jardins, un amb un llac al mig fins i tot.
La bassa no sorgeix del no-res, sinó que va existir al flanc de la factoria automobilística que dona al carrer Sant Adrià. Es tracta d’un caprici oblidat del disseny original del complex industrial. El perfil d’estany encara s’intueix dins del recinte per reformar, tot i que està sec i envaït de males herbes.
"Actualment es troba totalment abandonat i la vegetació ha crescut de manera descontrolada", assenyala l’informe que fa referència al llac i que s’ha incorporat al projecte d’urbanització. La làmina d’aigua es preveu recuperar per embellir una de les zones d’esbarjo del futur veïnat.
El pla urbanístic planteja "revitalitzar aquest espai mitjançant la formació d’un llac naturalitzat, respectant la forma original i aprofitant al màxim el seu entorn". S’integrarà a un jardí de 3.611 metres quadrats, amb "passejos, bancs, nou arbratge, zones de descans, parterres i una àrea de jocs vinculada a l’aigua". "Tots aquests elements envoltaran el llac", afirma el document.
D’acord amb els plànols del projecte, la llacuna ocuparà 183 metres quadrats i tindrà un metre de profunditat. Estarà envoltat per unes franges de flora aquàtica, una de 148 i una altra de 47 metres quadrats, totes dues negades amb 30 centímetres d’aigua. S’instal·larà "un mirador amb vista al llac", que "s’endinsarà a la làmina d’aigua", i es plantarà una tanca de fusta i una barana com a mesura de protecció davant intrusos, anticipa el pla.
Pol·linitzadors
A més, es confia que l’embassament "desenvolupi un ecosistema propi" i que la vegetació aquàtica capti pol·linitzadors. L’estudi sobre el llac cita que la majoria de paratges similars atrauen "amfibis, cargols d’aigua, algues caràcies i larves de libèl·lula". Assenyala que són "espècies que afavoreixen la bona conservació de l’aigua". El llac "es proveirà d’aigua freàtica o potable a través de dues electrovàlvules".
L’ecobarri es dotarà de cinc esplanades més, equipades amb zones de joc. Inclouen dos interiors d’illa enjardinats (un de 1.162 i un altre de 1.781 metres quadrats), una plaça central de 4.073 metres quadrats, una altra equipada de 5.886 metres quadrats i, la més gran, sota sostre a la nau del vell complex, de 10.244 metres quadrats.
