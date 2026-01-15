Operació urbanística
L’ecodistricte de la Mercedes preveu disposar de 300 vivendes el 2029
El projecte començarà les obres a finals del 2026, amb un any i mig de retard, als terrenys de la clausurada fàbrica automobilística del Bon Pastor. Està previst edificar-hi 1.300 pisos, oficines i equipaments envoltats de zones verdes.
El projecte es troba en fase d’exposició pública des de finals de desembre
L’Ajuntament calcula que el 40% dels domicilis seran de protecció oficial
Jordi Ribalaygue
Quan es va revelar en detall fa gairebé tres anys, s’estimava que la promoció cridada a convertir-se en el primer ecodistricte de Barcelona començaria a erigir-se el 2025 per estar acabat el 2029. No obstant, les 10,5 hectàrees de l’antiga fàbrica de Mercedes-Benz i l’esplanada que l’envolta al barri del Bon Pastor encara segueixen a l’espera que les obres arrenquin sobre el terreny, en un extrem de la ciutat pròxim al límit del riu Besòs. De moment, l’enorme descampat està cedit provisionalment a un negoci de càrrega i descàrrega de vehicles. Podria ser ja per poc temps.
L’Ajuntament de Barcelona va donar curs per unanimitat el 2023 a l’operació urbanística que inclou la construcció de 1.300 pisos, encara amb Ada Colau a l’alcaldia i a dos mesos de les últimes eleccions municipals. A partir de llavors, el pla es va submergir en un procés burocràtic del qual encara no ha sortit. Després d’alguna objecció que va alentir encara més els tràmits, el projecte enfila l’últim tràngol previ a les obres. En cas de no topar amb objeccions, la reforma podria arrencar abans que acabi el 2026 perquè la primera illa de cases amb 300 habitatges estigui llesta per poder habitar-se d’aquí a tres anys.
El 2018, la societat immobiliària Conren Tramway va adquirir la factoria de la marca automobilística, clausurada el 2007. Promou la remodelació per alçar un barri concebut com una superilla des del seu origen, amb vies sense trànsit i en les quals abundi la vegetació. La companyia explica a EL PERIÓDICO que espera que l’aprovació definitiva dels projectes d’urbanització i reparcel·lació es resolgui en el "segon trimestre del 2026". Els dos documents són necessaris per traçar l’obertura de carrers i el repartiment de costos en un solar que deixarà d’estar tapiat i despoblat. Si no hi ha més retards, la propietat assenyala que "es preveu iniciar els primers treballs d’obra a finals del 2026".
Les previsions
En cas que sigui així, el veïnat de la Mercedes començarà a edificar-se al voltant d’un any i mig més tard del que es va pronosticar d’entrada. "El 2023 es preveia que la reparcel·lació es pogués inscriure el juny del 2024 i, en conseqüència, iniciar les obres durant la primera meitat del 2025", recorda Conren Tramway. Els miraments i la lentitud de la burocràcia van desmentir el pronòstic.
El projecte d’urbanització es troba en fase d’exposició pública des de finals de desembre. És l’avantsala al vistiplau últim del consistori. Queda condicionat a com es tanca el termini obert fins al 10 de febrer, pel qual particulars o entitats poden reclamar canvis en el pla. "L’aprovació definitiva dependrà de si hi ha al·legacions, i de quin tipus, o no; és a dir, si no hi ha al·legacions serà ràpid", respon l’Ajuntament. Indica que la construcció i els seus ritmes dependran de Conren Tramway, al tractar-se d’un pla d’iniciativa privada promocionat per la immobiliària.
A l’espera d’obtenir llum verda, Conren Tramway té clar que l’ecodistricte començarà a materialitzar-se aixecant pisos. El projecte contempla sis fases d’obres. "La primera correspon al primer bloc d’habitatge lliure", apunta la companyia.
Si se cenyís al pronòstic, la promoció ha de rematar-se en poc més de dos anys des que s’abordi. La propietària de la parcel·la manifesta que l’entrega de les primeres vivendes està "prevista per a inicis del 2029". Aleshores, "s’hauran executat també totes les obres d’urbanització directament vinculades a aquest bloc, incloent-hi els espais públics immediats", afirma.
L’Ajuntament va estimar que el 40% dels domicilis seran de protecció oficial. Equival a uns 520 pisos. Almenys dues de cada 10 vivendes –és a dir, 260 de totes les que poblin la Mercedes– s’han d’oferir amb lloguer assequible. El solar –ara ple de vehicles– acabarà acollint cinc blocs de pisos de venda lliure i d’altres de protecció, amb altures de 4 a 12 plantes. S’hi afegeixen 9.536 metres quadrats per a oficines, i també equipaments i sis places, inclosa una preservant l’estructura de la inoperativa nau de Mercedes.
Titularitat pública
No hi ha data per a les construccions de titularitat pública, inclosos els habitatges de protecció i els equipaments anunciats el 2023. Es va concretar que serien una escola bressol, un institut de formació professional, un centre sociocultural i un espai de memòria. En qualsevol cas, Conren Tramway estima que "el projecte en el seu conjunt estarà finalitzat a partir de la segona meitat del 2030".
La propietat calcula que la inversió perquè la parcel·la es transformi en zona habitada s’eleva a uns 600 milions d’euros. El pla calcula que la urbanització del barri ideat per néixer adaptat a les inclemències del canvi climàtic costarà 45,4 milions.
El pressupost inclou 23,8 milions d’euros per adequar el terreny, pavimentar-lo, estendre subministraments, plantar vegetació i instal·lar mobiliari, entre altres. També hi ha 3,51 milions per sanejar sòl contaminat, herència del passat industrial. A part, es dediquen a 4,45 milions perquè la nau de Mercedes passi a ser una àgora semicoberta.
Un dels edificis per conservar del recinte fabril alçat entre les dècades dels 50 i els 70 del segle passat havia d’allotjar l’escola de disseny Elisava. No obstant, el propòsit es va frustrar.
