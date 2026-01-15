Cas cellex
L’home de confiança de Pere Mir afirma que va complir la seva voluntat
J. G. Albalat
La jutge de Barcelona Myriam Linage i els Mossos d’Esquadra han situat a l’epicentre de la investigació per presumpta administració deslleial i apropiació indeguda de l’herència de l’industrial i mecenes Pere Mir, mort el 2017, un dels seus marmessors, Jordi Segarra Pijuan. Aquest investigat va declarar ahir davant la magistrada que va complir les voluntats que l’empresari li va transmetre verbalment abans de morir, sense causar perjudici patrimonial a la fundació Cellex, ja que, segons va explicar, té la intenció de tornar els crèdits per valor de tres milions d’euros que s’havia autoconcedit.
Segons la hipòtesi de l’acusació, l’herència de Pere Mir hauria d’haver anat a Cellex, però, segons assenyala la togada en una resolució, tant aquest imputat com els altres dos marmessors (l’advocat Juan Francisco Capellas Cabanes i Josep Tabernero, cap d’Oncologia de l’Hospital de la Vall d’Hebron), que declararan avui, van actuar "en el seu propi interès" o de tercers i "han desviat o retingut béns".
Segarra, de 91 anys, només va respondre a la seva defensa, exercida per l’advocat Jorge Navarro. En una declaració que va durar més d’una hora, aquest marmessor va assegurar que Pere Mir li havia donat instruccions reiteradament en vida sobre què fer amb el seu patrimoni i li havia atorgat "amplis poders" per prendre les seves decisions i gestionar els béns, segons les fonts jurídiques consultades.
Salaris adjudicats
La jutge remarca que Segarra es va autoconcedir tres préstecs per tres milions d’euros de les societats de Mir que administra, cosa que li ha permès "procurar-se liquiditat per a necessitats particulars" amb unes condicions "molt avantatjoses i en perjudici dels interessos de les societats prestamistes". La magistrada també estima que va cobrar un altre milió d’euros destinat a "enriquiment personal" gràcies als salaris que va rebre com a administrador d’aquestes societats.
