Normes de convivència
La nova ordenança de civisme de Barcelona entrarà en vigor el 15 de febrer amb multes més elevades
L’Ajuntament posa en marxa una campanya informativa per donar a conèixer els canvis a la ciutadania
Barcelona aprova la nova ordenança de civisme després d’un llarg procés de negociació
CLAUS | Els 10 principals canvis de la nova ordenança de civisme de Barcelona
Judith Cutrona
Després de la seva aprovació en el ple de desembre, la nova ordenança de civisme de Barcelona entrarà en vigor el diumenge 15 de febrer. Així ho ha anunciat la comissionada de Convivència, Montserrat Surroca. Per facilitar l’adaptació de la ciutadania, l’ajuntament ha posat en marxa aquest dijous una campanya informativa que actualitzarà els veïns sobre les noves normes, que incorporen sancions més elevades contra les conductes incíviques.
El nou text, impulsat pel govern de Jaume Collboni (PSC),va tirar endavant amb els vots favorables de Junts i ERC,l’abstenció del PP i el rebuig de Barcelona en Comú i Vox. L’ordenança introdueix canvis que afecten àmbits molt diversos, des dels botellots, el pagament de multes i la pintada de grafitis, fins a la orina dels gossos o conductes com masturbar-se a la via pública.
Després d’un llarg procés de negociació, s’obre ara una nova etapa marcada per la publicació del text definitiu i la seva entrada en vigor, un període en què el consistori considera clau reforçar la pedagogia. «Demanem a la ciutadania que s’involucri en la cura de l’espai públic, perquè és una responsabilitat compartida», ha remarcat Surroca.
La comissionada ha insistit que l’aplicació de l’ordenança combina un vessant preventiu i una altra sancionadora, tot i que ha recalcat que l’objectiu no és recaptatori. «L’objectiu no és anar a buscar la multa, sinó donar un missatge de prevenció perquè la ciutadania conegui les normes i sigui conscient d’elles», ha assenyalat.
400 informadors a peu de carrer
En el marc de la campanya informativa, es desplegaran 400 informadors a peu de carrer que s’encarregaran d’explicar als veïns de «què es pot fer i què no» a l’espai públic. La idea és traslladar «missatges clars i directes» sobre la reforma de l’ordenança i garantir-ne el compliment.
Els informadors es concentraran a les zones amb més activitat i on es registren més conflictes, com els espais d’oci nocturn, un àmbit en el qual el consistori treballa de forma coordinada amb la comissionada de la nit, Carmen Zapata.
Paral·lelament, la Guàrdia Urbana iniciarà un procés de formació interna per adaptar-se a la nova normativa i conèixer els canvis incorporats. A més del cos policial, també es preveuen sessions formatives per als serveis de gestió de conflictes i el personal de les oficines d’atenció a la ciutadania.
Les principals novetats
Entre les principals novetats destaquen les multes de fins a 1.500 euros per fer botellot en espais amb presència de menors, així com les sancions d’entre 1.500 i 3.000 euros per promoure les denominades ‘rutes de borratxera’, prohibides a tota la ciutat. L’ordenança manté la prohibició de pintar grafits a l’espai públic i especifica que les persones responsables hauran d’assumir tant la sanció –d’entre 100 i 600 euros– com el cost de la neteja o la reparació dels danys causats.
Orinar a la via pública es castigarà amb multes d’entre 300 i 1.500 euros, en funció del lloc, mentre que les conductes que pertorbin el descans veïnal –com música, amplificadors, cants, crits o baralles– se sancionaran amb imports d’entre 750 i 1.500 euros. En el cas dels gossos, els seus amos estaran obligats a netejar l’orina dels animals; si no ho fan, s’enfrontaran a una multa de 300 euros. La venda ambulant il·legal, per la seva banda, es penalitzarà amb sancions de fins a 600 euros.
La nova norma també reforça la mediació i el catàleg de mesures alternatives a la sanció per dotar d’un vessant més social. Una altra novetat és que incorpora l’aporofòbia (odi al pobre) com a nova tipologia de discriminació.
