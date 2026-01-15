Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Aterratge d’emergència al Prat

Una passatgera de l’avió de Turkish Airlines aterrat al Prat va alertar d’un missatge que explotaria una bomba

La usuària va veure l’avís quan es va connectar al wifi de l’aparell i la tripulació va activar les alertes

Un avió de Turkish Airlines aterra d’emergència a l’aeroport de Barcelona-el Prat per amenaça de bomba

DIRECTE | Alarma general a l’aeroport del Prat per una amenaça en un avió procedent d’Istanbul

Un avió de Turkish Airlines aterra a Barcelona després d’una amenaça de bomba a bord

Un avió de Turkish Airlines aterra a Barcelona després d’una amenaça de bomba a bord / FERRAN NADEU / VÍDEO: @CONTROLADORES

Marta Català

Barcelona

Una passatgera del vol de la companyia turca Turkish Airlines procedent d’Istanbul que aquest dijous al matí ha fet un aterratge d’emergència a l’aeroport de Barcelona-el Prat a causa d’una suposada amenaça de bomba, es va connectar al wifi de l’avió i va veure que un passatger tenia un nick que deia en anglès: «explotarà una bomba a les 9.30», segons han informat a EL PERIÓDICO fonts de la investigació

Aquesta dona va alertar ràpidament la tripulació i en un primer moment, seguint els protocols de seguretat i emergència, es va decretar un Mayday, nivell d’alerta que després va baixar a la categoria de Pan Pan, un senyal internacional d’urgència de menys intensitat.

La Guàrdia Civil, al capdavant de la investigació, tenen previst entrevistar, juntament amb la Policia Nacional, tots els passatgers del vol.

