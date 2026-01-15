Projecte de l’Ajuntament
El passeig Marítim de la Barceloneta tindrà 11 càmeres de videovigilància
Els dispositius s’ubicaran abans de l’estiu al tram entre la plaça del Mar i el carrer de Trelawny dins del pla municipal per reforçar la seguretat.
Judith Cutrona
L’Ajuntament de Barcelona avança amb el desplegament de càmeres de videovigilància per reforçar la seguretat a la ciutat. El pla municipal preveu instal·lar 500 dispositius abans del 2027, amb l’objectiu d’arribar a un màxim de 660 càmeres operatives en els pròxims dos anys. Mentre ja estan en marxa els treballs per col·locar 14 càmeres a la plaça de Catalunya, el consistori té ja llest el projecte per instal·lar-ne 11 més en una de les zones amb més concentració d’incidents a causa de la seva alta afluència de persones: el passeig Marítim de la Barceloneta.
Aquest àmbit, que per ara no disposa de càmeres fixes, comptarà amb els nous dispositius abans de l’estiu. S’ubicaran al tram comprès entre la plaça del Mar i el carrer de Trelawny, una superfície d’uns 2.450 m2. L’actuació permetrà reforçar la prevenció i millorar la gestió d’incidències tant al passeig com al seu entorn, especialment en els moments de més concentració de públic, com els caps de setmana i la temporada estival.
El projecte executiu, consultat per EL PERIÓDICO i amb pressupost de 549.497 euros, es planteja com una eina de suport per optimitzar la seguretat en un entorn "dinàmic i complex" com el de la Barceloneta. A la zona conflueixen espais per als vianants, carrils bici, àrees d’estada, restaurants, discoteques i accessos a les platges, cosa que genera un trànsit constant de residents, turistes i treballadors. Aquesta configuració urbana, segons argumenta el consistori en el projecte, "complica la gestió de la seguretat i la convivència", especialment en hores punta o en la celebració d’esdeveniments.
Bullici intens
Tot això es concentra en un dels principals espais d’oci de la ciutat, situat davant el mar i amb un nivell elevat d’activitat pràcticament durant tota la setmana. A aquesta pressió s’hi suma la proximitat d’un dels principals centres sanitaris de la capital catalana, l’Hospital del Mar, que també es veu afectat per les conseqüències d’aquest bullici intens. Com va explicar aquest diari, l’elevat volum de vehicles que accedeixen a la zona per traslladar el públic de l’oci nocturn provoca col·lapses freqüents de trànsit, fet que en determinats moments dificulta l’accés dels serveis d’emergència.
