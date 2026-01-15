Humor
Polèmica a Tarragona per la "censura" a una comparsa del Carnaval per la seva sàtira de PortAventura
La Colla La Bóta, que s'ha vist obligada a canviar la temàtica de la seva disfressa, assegura que "la crítica no s'ha acabat, encara no ho hem dit tot"
DEL 6 AL 18 DE FEBRER | Tarragona tindrà, per primera vegada, una reina del Carnestoltes en 2026
Jan Magarolas
Polèmica a Tarragona pel canvi de temàtica de la disfressa que ha protagonitzat la Colla La Bóta, una de les entitats més arrelades al Carnaval de la ciutat, arran de les suposades pressions per part de PortAventura World. L'entitat havia preparat una crítica satírica al parc d'atraccions, a qui acusa de "censura", i s'ha vist obligada a alterar el tema per no córrer el risc de patir represàlies legals o econòmiques. Per la seva banda, PortAventura rebutja, a través d'un requeriment judicial a l'entitat, l'ús de la seva imatge corporativa i una versió de l'eslògan publicitari, junt amb el concepte de 'MortAventura'.
"Com cada any, nosaltres vam triar la temàtica de la nostra comparsa, per assemblea, i aquest cop van ser les decadents condicions del parc, tant de les atraccions com dels mateixos treballadors", explica a EL PERIÓDICO Jorge Pérez de la Torre, membre de la Colla La Bóta. L'entitat, de 41 anys de vida, recorda que el Carnaval de Tarragona ha destacat històricament per ser referent en la sàtira política i social, i que el seu paper és precisament fer riure a través de la crítica i l'humor.
La comparsa va avançar a les seves xarxes que enguany el fil conductor de la seva actuació durant els dies del Carnaval, que se celebrarà entre el 6 i el 18 de febrer, giraria al voltant del concepte 'MortAventura', fent un paral·lelisme amb el parc d'atraccions, del qual volien fer sàtira per les queixes d'alguns clients i treballadors. La publicació a les xarxes, que es va fer viral amb més de 17.000 visualitzacions, es va acompanyar amb material gràfic que incloïa la imatge corporativa real del parc i que feien referència a l'eslògan 'Made to decadence', similar al 'Made to remember'.
En aquell moment, la Colla La Bóta va rebre un requeriment judicial dels serveis jurídics de PortAventura que els donava "un marge de 7 dies" per retirar la publicació i canviar la temàtica, si no es volien arriscar a "accions legals", segons explica Pérez. "Els nostres advocats ens van aconsellar fer cas al requeriment, al cap i a la fi, com que l'entitat no pot fer front a l'hipotètic pagament de la multa, ens preocupava la integritat econòmica dels socis", fa el membre del grup. Aquest mitjà s'ha posat en contacte amb PortAventura, que ha confirmat el requeriment legal a la Colla La Bóta però declinat fer cap reacció oficial en aquest sentit.
La Colla La Bóta canvia de temàtica
Després d'això, la Colla La Bóta va canviar la temàtica de la comparsa i ara serà anomenada 'Censored', segons ja han publicat a les seves xarxes, en un nom prou explícit. "Aquest cop tindrà a veure amb la censura que hem patit, en la gent que es pensa que pot fer i desfer; hem d'aprofitar que nosaltres actuem en espais populars, que ells no poden censurar", apunta Pérez, que avisa: "Enguany participarem per primera vegada a la Disfressa d'Or i això serà una oportunitat: la crítica no s'ha acabat, encara no ho hem dit tot". La Colla La Bóta és una de les colles amb més trajectòria al Carnaval tarragoní com una de les poques que mantenen el caràcter satíric de la festa, i és la responsable del ritual propi del Judici al Rei, el Dol i l'Enterrament.
"Ens sembla trist i lamentable, vam intentar negociar amb el parc, per exemple canviant el logotip, i no van voler; ens sobta perquè és el primer cop que ens passa això, i altres cops hem arribat a criticar l'Ajuntament, el Port i Repsol", assegura el representant de l'entitat, que es pregunta: "Com se suposa que hem de lluitar contra una empresa com PortAventura?". Amb tot, La Bóta assenyala que ells són "els reis de la sàtira".
