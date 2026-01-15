Proteïnes de qualitat i lactis, essencials en la dieta de la gent gran
La desnutrició és el cavall de batalla dels experts que treballen amb persones grans, que aconsellen un dieta rica en nutrients.
Nieves Salinas
Després de 42 anys com a supervisora de la Unitat Funcional de Dietètica i Nutrició a l’Hospital Miguel Servet de Saragossa, a Marilourdes de Torres Aured, vocal de Cures Nutricionals del Consell General d’Infermeria, l’enerva que, si es parla de la dieta de la gent gran, es consideri que, tenint en compte la seva edat, no cal prioritzar l’alimentació o fins i tot que es pensi que poden anar al llit sense gairebé haver sopat o havent ingerit fruita i iogurt. "Això és una vergonya. La desnutrició en les persones grans és el nostre principal cavall de batalla i que mengin bé és tan important com que prenguin la medicació", assenyala.
De Torres Aured és membre de la junta directiva de l’Alianza Más Nutridos, que lluita contra la desnutrició relacionada amb la malaltia, un problema que afecta el 30% dels pacients hospitalitzats a Espanya. L’envelliment progressiu i un augment de les malalties cròniques, remarca aquesta entitat, converteixen en fonamental la coordinació entre l’Atenció Primària i les Unitats de Nutrició Clínica i Dietètica per evitar aquest tipus de casos en persones grans.
La desnutrició en gent gran causa debilitat, fatiga, debilitament del sistema immune, pitjor cicatrització i més risc de caigudes i fractures. Des d’un punt de vista cognitiu, pot empitjorar la pèrdua de memòria. Aquest quadre també eleva la taxa d’infeccions, hospitalitzacions i mortalitat, afectant greument la seva independència i qualitat de vida, i es relaciona amb problemes com la pèrdua de massa muscular.
La infermera apunta que la desnutrició no únicament es registra en persones hospitalitzades per alguna malaltia, sinó també entre els que són a casa seva i, fins i tot, mantenen una vida autònoma. "Les persones grans tenen una capacitat de mala absorció de l’alimentació i es mouen menys. L’assimilació dels nutrients a l’intestí es fa d’una altra manera. A més, també hi ha un problema amb la masticació (i la por de l’ennuegada), que fa que agafin mania a alguns aliments", apunta.
Vitamines i minerals
En aquest context, l’especialista proposa dietes adaptades que continguin els nutrients necessaris. "Em fa tanta ràbia que en algunes residències es pensi que n’hi ha prou ‘amb un plat de sopa i un tros de pernil cuit’. El plat de sopa és aigua amb una mica de fideus i una mica de farina. Això no és un àpat. L’alimentació de la gent gran ha d’incloure nutrients essencials. Quan una persona no es pot nodrir a través dels aliments, és quan utilitzem el que anomenem nutrició artificial", assenyala.
En aquest sentit, la infermera afirma que "és important" que cada dia es consumeixi "proteïna d’alta qualitat", la qual es troba a l’ou, al peix i als llegums amb arròs. "També són molt importants els micronutrients (vitamines i minerals que el cos necessita en petites quantitats)". I, alhora, apunta a la vitamina D i a la necessitat de consumir lactis. De vegades, les persones grans no absorbeixen bé la llet, situació davant la qual suggereix prendre iogurt o formatge fresc. Això, sí, sense sucres afegits. "El sucre i la sal maten les persones grans", afirma. Per tal d’aconseguir que una persona gran tingui una bona microbiota, afegeix, aquesta dieta ha d’incloure, per descomptat, verdures i hortalisses. I, evidentment, fruita. Si és possible, sencera. "S’ha d’ensenyar a menjar bé a ells i també als seus cuidadors –apunta la sanitària–. Per aquesta raó formem les infermeres en Atenció Primària, perquè puguin detectar com mengen: una medicació en un organisme que no està ben nodrit no serveix per a res".
La desnutrició també incideix en el deteriorament cognitiu. En aquest sentit, el doctor Gurutz Linazasoro, membre del Grup d’Estudi de Neurogeriatria de la Societat Espanyola de Neurologia, afirma que l’alimentació és un factor de prevenció de malalties neurodegeneratives i que ha de millorar i adaptar-se a les necessitats de les persones amb aquestes malalties.
"Com a factor de protecció o preventiu, és un dels punts claus de l’estil de vida, que sempre va unit a altres factors com l’exercici, la salut cardiovascular, l’activitat intel·lectual i social... Sense que hi hagi cap aliment miraculós, i sense que hi hagi cap recomanació concreta", assenyala. El més important, aconsella, és que el patró dietètic sigui moderat i equilibrat. Així, l’especialista posa el focus en dietes com la mediterrània.
