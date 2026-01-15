La torre de Jesús de la Sagrada Família té dos braços nous
Pep Daude
La Sagrada Família està a un pas d’arribar al seu cim després que ahir es col·loquessin dos nous i gegants braços a la creu (de quatre metres i mig de longitud i 112,8 tones de pes) que coronarà la torre de Jesús. Quan estigui acabada farà 172,5 metres d’altura. Cada braç replica una de les mutacions geomètriques que tant agradaven a Gaudí. CARLES COLS
