La torre de Jesús de la Sagrada Família té dos braços nous

Pep Daude

La Sagrada Família està a un pas d’arribar al seu cim després que ahir es col·loquessin dos nous i gegants braços a la creu (de quatre metres i mig de longitud i 112,8 tones de pes) que coronarà la torre de Jesús. Quan estigui acabada farà 172,5 metres d’altura. Cada braç replica una de les mutacions geomètriques que tant agradaven a Gaudí. CARLES COLS

