Avanç
Un any de Donald Trump, Tema del Diumenge
El Periódico
Dimarts vinent es compleix el primer any des de la tornada de Donald Trump a la presidència dels EUA, un càrrec que ja va ocupar entre el 2017 i el 2021. És per això que l’edició impresa d’EL PERIÓDICO d’aquest diumenge analitzarà quin ha sigut l’impacte dels primers mesos de mandat.
Des d’un punt de vista intern, analistes conclouen que existeix una amenaça real sobre el funcionament de la democràcia nord-americana, arran de la dura política immigratòria empresa per l’Administració republicana o a partir de la persecució dels que difereixen de la manera de pensar de Trump. Al terreny exterior, per la seva banda, el món assisteix perplex a les batzegades del president nord-americà, amb polítiques aranzelàries que busquen castigar les importacions, menyspreen els aliats europeus, capturen mandataris a canvi de petroli o amenacen amb annexions tant sí com no, com passa ara amb Groenlàndia. També es posarà el focus en les eleccions de mig mandat, previstes per al novembre, on una pèrdua de majoria dels republicans podria obrir la porta a un procés de destitució contra Trump.
Llei antitabac
Entendre-hi més aprofita que es compleixen 20 anys de l’entrada en vigor de la llei antitabac més important de la història d’Espanya, el gener del 2006, per fer una radiografia de la situació actual. El suplement dominical d’EL PERIÓDICO aborda el tabaquisme des de tres perspectives diferents: la sanitària, l’econòmica i la normativa, que està de nou al centre de la polèmica per la voluntat del Govern d’aprovar una norma que endureix les condicions per fumar als espais exteriors de bars i restaurants.
La publicació també aborda altres qüestions, com ara la proliferació de colons israelians en territori palestí o les característiques de les emissions de gasos de l’aviació.
- El conductor que va xocar contra la família que va perdre dos fills a Cercs va sortir-se del seu carril
- Troben en estat menys greu un home que havia perdut el coneixement a Sant Joan de Vilatorrada
- Mor Jaume Armenteras, alcalde de la Pobla de Claramunt durant 23 anys
- Li demanen 3 anys de presó per quedar-se un Rolls Royce que li van portar per arreglar
- El Foraster descobreix la història d'una parella de joves pastors que ha trobat una nova vida a Pinós: “No podíem pagar ni el menjar”
- La família dels nens morts a l'accident de Cercs agraeixen la tasca dels serveis sanitaris
- Pluja de connexions al primer Vermut per a solters del Bages: 66 "matchs" i un èxit d'assistència
- Moren els dos fills d'un matrimoni de Mallorca que va patir un accident a Cercs, a finals d'any