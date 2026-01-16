Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Un any de Donald Trump, Tema del Diumenge

Dimarts vinent es compleix el primer any des de la tornada de Donald Trump a la presidència dels EUA, un càrrec que ja va ocupar entre el 2017 i el 2021. És per això que l’edició impresa d’EL PERIÓDICO d’aquest diumenge analitzarà quin ha sigut l’impacte dels primers mesos de mandat.

Des d’un punt de vista intern, analistes conclouen que existeix una amenaça real sobre el funcionament de la democràcia nord-americana, arran de la dura política immigratòria empresa per l’Administració republicana o a partir de la persecució dels que difereixen de la manera de pensar de Trump. Al terreny exterior, per la seva banda, el món assisteix perplex a les batzegades del president nord-americà, amb polítiques aranzelàries que busquen castigar les importacions, menyspreen els aliats europeus, capturen mandataris a canvi de petroli o amenacen amb annexions tant sí com no, com passa ara amb Groenlàndia. També es posarà el focus en les eleccions de mig mandat, previstes per al novembre, on una pèrdua de majoria dels republicans podria obrir la porta a un procés de destitució contra Trump.

Llei antitabac

Entendre-hi més aprofita que es compleixen 20 anys de l’entrada en vigor de la llei antitabac més important de la història d’Espanya, el gener del 2006, per fer una radiografia de la situació actual. El suplement dominical d’EL PERIÓDICO aborda el tabaquisme des de tres perspectives diferents: la sanitària, l’econòmica i la normativa, que està de nou al centre de la polèmica per la voluntat del Govern d’aprovar una norma que endureix les condicions per fumar als espais exteriors de bars i restaurants.

La publicació també aborda altres qüestions, com ara la proliferació de colons israelians en territori palestí o les característiques de les emissions de gasos de l’aviació.

