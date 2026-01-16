Mobilitat
El bus es reforça amb més línies, carrils dobles i més freqüència
L’Agenda 2026-2030 preveu reordenar els accessos a Barcelona per fer el transport públic més competitiu enfront del cotxe. El 26 de gener es reforça la línia H12.
Glòria Ayuso
Si Barcelona va estrenar fa 14 anys la xarxa ortogonal d’autobusos per guanyar velocitat, avui el repte és mantenir-la eficient en una ciutat cada vegada més congestionada. Els autobusos circulen amb lentitud a causa de l’augment de la densitat del trànsit en un espai urbà limitat, condicionat a més per semàfors, parades i obres.
L’Ajuntament començarà a aplicar aquest any una nova estratègia orientada a augmentar la velocitat comercial i ampliar el servei, en resposta al creixement sostingut de la demanda, que l’any passat va aconseguir un rècord de 800.000 validacions diàries en diverses jornades.
L’Agenda Bus 2026-2030 té per objectiu principal dissuadir l’ús del vehicle privat mitjançant un transport públic més eficient, reforçant l’oferta amb noves línies i més freqüències i, de forma clau, creant les condicions necessàries perquè l’autobús pugui circular amb més fluïdesa. Tot i que l’estratègia s’aplica en quatre anys, les primeres mesures ja estan en marxa. Per començar, el 26 de gener entrarà en funcionament el reforç de la línia H12 entre Glòries i la plaça Cerdà, amb la incorporació de vuit nous vehicles que permetran arribar a una freqüència de pas de cinc minuts en el tram central.
Juntament amb l’H12, es crearan aquest any tres noves línies de bus exprés, que reforçaran el servei de connexió del centre amb les entrades a la ciutat des de la Marina del Prat Vermell (amb un itinerari encara per definir) i des de Meridiana, amb la idea que s’hi vagin quedant els autobusos interurbans que connecten amb la Regió Metropolitana, que experimenta un augment que el centre urbà ja no pot assimilar.
Així mateix, està previst crear 12 nous quilòmetres de carril bus a la ciutat abans no s’acabi el mandat en punts concrets on s’ha vist la necessitat que el transport col·lectiu guanyi prioritat. A aquests 12 quilòmetres se n’hi podrien afegir més endavant 12 més que en aquests moments estan en fase d’estudi.
Precisament, s’analitza com es poden consolidar els quatre principals corredors d’accés a Barcelona –Vallès per la Meridiana, Maresme per la Gran Via, Baix Llobregat per la Diagonal i Castelldefels per la Gran Via Sud– mitjançant la implantació de carrils bus dobles. Aquesta configuració permetrà separar els autobusos interurbans, que circularan directament fins a àrees d’intercanvi amb el transport urbà –i en una fase posterior fins a les futures terminals, almenys una per corredor–, dels busos urbans, que fan més parades. D’aquesta manera es garanteix una circulació més fluida i s’evita que uns interfereixin el recorregut dels altres, com passa actualment.
Catifa vermella
Alhora, es posaran en marxa noves fórmules perquè al centre de la ciutat el bus vagi més de pressa. Aquest any s’iniciarà una prova pilot que consistirà a pintar una "catifa vermella" que marcarà de forma clara per a la resta de vehicles que la prioritat del gir a la dreta és per al bus. Actualment, els cotxes ocupen l’espai de gir i impossibiliten al transport col·lectiu maniobrar i avançar. També s’estan portant a terme proves de priorització semafòrica en favor del bus en la mateixa línia H12, que comproven que no posa en crisi la resta de circulació.
La ciutat invertirà 8 milions anuals a ampliar el servei, cosa que comportarà posar en circulació 25 autobusos més que augmentaran la flota zero emissions. Ara, un de cada quatre vehicles és elèctric o d’hidrogen, i l’objectiu és acabar ben aviat de substituir els propulsats per dièsel i gas. També es preveu ampliar el servei a demanda del bus de barri.
El pla inclou avançar en l’anàlisi per decidir quines línies s’han de continuar reforçant, amb més expedicions en les verticals i horitzontals, i erigir les esperades estacions de bus interurbà. "Es tracta d’un projecte estratègic a curt, mitjà i llarg termini per a un servei més pròxim, competitiu i fiable", va remarcar la primera tinenta d’alcaldia i presidenta de TMB, Laia Bonet, després d’explicar la nova estratègia.
Els plans, va detallar, es conceben tenint en compte la realitat metropolitana i el creixement previst de la ciutat, especialment arran del desenvolupament de nou habitatge a la Marina del Prat Vermell i l’entorn de la futura estació de la Sagrera, que incrementaran significativament la demanda de transport públic. En aquest context, s’ha planificat de manera coordinada l’ordenació del transport i de l’espai urbà considerant a més que, amb vista al 2030, entraran en funcionament infraestructures clau com ara el tramvia per la Diagonal i les línies L8 i L9 de metro, que travessaran el centre de Barcelona..
- El conductor que va xocar contra la família que va perdre dos fills a Cercs va sortir-se del seu carril
- Troben en estat menys greu un home que havia perdut el coneixement a Sant Joan de Vilatorrada
- Mor Jaume Armenteras, alcalde de la Pobla de Claramunt durant 23 anys
- Li demanen 3 anys de presó per quedar-se un Rolls Royce que li van portar per arreglar
- El Foraster descobreix la història d'una parella de joves pastors que ha trobat una nova vida a Pinós: “No podíem pagar ni el menjar”
- La família dels nens morts a l'accident de Cercs agraeixen la tasca dels serveis sanitaris
- Pluja de connexions al primer Vermut per a solters del Bages: 66 "matchs" i un èxit d'assistència
- Moren els dos fills d'un matrimoni de Mallorca que va patir un accident a Cercs, a finals d'any