Prevenció
Els pantans catalans obren comportes abans del temporal
Guillem Costa
Feia setmanes que l’opció d’haver d’obrir comportes dels embassaments per alliberar més aigua en cas de pluges es considerava a les oficines de l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA). La decisió de mantenir les dessalinitzadores a un rendiment elevat, malgrat la situació d’abundància als pantans, podia tenir aquesta conseqüència i el director de l’agència, Josep Lluís Armenter, n’era ben conscient i va admetre fa pocs dies que era un "escenari possible".
Ara, aquesta possibilitat s’ha confirmat, davant la previsió d’un nou temporal que plana sobre Catalunya i que previsiblement deixarà precipitacions a les capçaleres dels rius de les conques internes. Segons l’Agència Estatal de Meteorologia (Aemet), al principi d’aquesta setmana vinent s’espera l’arribada d’un temporal al Mediterrani, amb dilluns i dimarts com els dies més intensos, amb precipitacions persistents, ratxes molt fortes de vent i possible afectació en rambles i capçaleres de rius.
En realitat, durant els últims dies diverses preses ja han estat desembassant més del normal per la gran quantitat d’aigua acumulada (en aquests moments els pantans del sistema Ter-Llobregat se situen a més del 87% de la seva capacitat). No obstant, l’ACA ha decidit augmentar encara més els desembassaments en uns pantans concrets, a l’espera d’un nou episodi de pluges intenses en els pròxims dies.
L’actuació se centra en el sistema del Ter (Sau-Susqueda) i els embassaments de Foix (Alt Penedès) i Darnius Boadella (Alt Empordà), amb la intenció de guanyar marge de regulació per absorbir les aportacions que puguin arribar des de les capçaleres dels rius sense malgastar recursos hídrics.
La resta d’embassaments mantindran, per ara, el règim habitual de desembassament per assegurar el proveïment i el cabal ecològic.
- El conductor que va xocar contra la família que va perdre dos fills a Cercs va sortir-se del seu carril
- Troben en estat menys greu un home que havia perdut el coneixement a Sant Joan de Vilatorrada
- Mor Jaume Armenteras, alcalde de la Pobla de Claramunt durant 23 anys
- Li demanen 3 anys de presó per quedar-se un Rolls Royce que li van portar per arreglar
- El Foraster descobreix la història d'una parella de joves pastors que ha trobat una nova vida a Pinós: “No podíem pagar ni el menjar”
- La família dels nens morts a l'accident de Cercs agraeixen la tasca dels serveis sanitaris
- Pluja de connexions al primer Vermut per a solters del Bages: 66 "matchs" i un èxit d'assistència
- Moren els dos fills d'un matrimoni de Mallorca que va patir un accident a Cercs, a finals d'any