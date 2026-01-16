Emergència aèria
Una falsa alarma de bomba força l’aterratge d’un avió al Prat
La Guàrdia Civil investiga la identitat d’un passatger que va fer servir en la xarxa wifi de l’aparell de Turkish Airlines un ‘nick’ amenaçador: "Explotarà una bomba a les 9.30".
Juan José Fernández
Un avió de Turkish Airlines, que connectava les ciutats d’Istanbul i Barcelona, va haver de fer un aterratge d’emergència a l’aeroport de Barcelona-el Prat ahir al matí a causa d’una suposada amenaça de bomba que va resultar ser falsa. Va ser una passatgera la que va alertar la tripulació després de connectar-se a la wifi de l’aparell i veure que un altre usuari havia configurat la seva clau amb un nick que deia en anglès: "Explotarà una bomba a les 9.30".
Un portaveu de Turkish Airlines, Yahya Üstün, va explicar que l’alarma es va detectar quan un passatger va crear un punt d’accés a Internet a bord i havia configurat el nom de la xarxa per incloure-hi una amenaça de bomba. A partir d’aquest avís, es van activar tots els protocols de seguretat, inclosa l’escorta d’un caça de la força aèria francesa. A l’aeronau viatjaven unes 150 persones entre passatgers i tripulació, que van baixar pel seu propi peu.
Com marca el protocol
L’aeronau va aterrar en una zona allunyada de l’aeroport per ser examinada pels equips d’emergència. Membres del Grup d’Especialistes en Desactivació d’Explosius (GEDEX) de la Guàrdia Civil van registrar l’aparell, sense trobar res anòmal, i posteriorment van procedir a revisar l’equipatge i els passatgers, un per un, amb escàners, tal com marca el protocol. Al dispositiu van participar efectius dels Mossos, el Cos Nacional de Policia, policia local del Prat de Llobregat, bombers i Protecció Civil.
La Guàrdia Civil ha obert una investigació per mirar de determinar qui ha sigut l’autor de la falsa alarma. No es descarta que es pogués tractar d’una broma de mal gust. Si es considera que hi ha un delicte de falsa amenaça de bomba, aquest està castigat en el Codi Penal espanyol amb penes de tres mesos a un any de presó, segons contempla l’article 561.
Una de les passatgeres, Ayda O., va explicar a l’aterrar que els van retenir durant quatre hores sense que ningú els expliqués la raó i que es van assabentar del que passava pels mitjans. Va narrar com van passar diversos controls policials després de ser una hora dins de l’avió i que la policia va revisar amb gossos de la unitat antiterrorista l’equipatge de mà, així com els dispositius electrònics.
Un altre passatger va explicar que l’avió va estar donant voltes en l’aire i que després d’aterrar hi va entrar la policia. També va remarcar que ningú els va explicar que es tractava d’un avís de bomba i que després van estar hores en controls, tant d’equipatges amb gossos com de passaports, fins que els van permetre sortir. Sobre aquest incident, el delegat del Govern a Catalunya, Carlos Prieto, va manifestar que va estar en contacte "permanent" amb Aena, la direcció de l’aeroport i la Guàrdia Civil per aquesta falsa amenaça de bomba. "En tot moment, l’activitat de l’aeroport s’ha desenvolupat normalment durant tot el dispositiu", va remarcar.
- El conductor que va xocar contra la família que va perdre dos fills a Cercs va sortir-se del seu carril
- Troben en estat menys greu un home que havia perdut el coneixement a Sant Joan de Vilatorrada
- Mor Jaume Armenteras, alcalde de la Pobla de Claramunt durant 23 anys
- Li demanen 3 anys de presó per quedar-se un Rolls Royce que li van portar per arreglar
- El Foraster descobreix la història d'una parella de joves pastors que ha trobat una nova vida a Pinós: “No podíem pagar ni el menjar”
- La família dels nens morts a l'accident de Cercs agraeixen la tasca dels serveis sanitaris
- Pluja de connexions al primer Vermut per a solters del Bages: 66 "matchs" i un èxit d'assistència
- Moren els dos fills d'un matrimoni de Mallorca que va patir un accident a Cercs, a finals d'any