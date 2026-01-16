El govern de Collboni defensa "la millor opció"
La regidora de Salut, Marta Villanueva, afirma que instal·lar-se a l’Eixample seria "un ‘win-win’" per al nou organisme i per a la ciutat.
Meritxell M. Pauné
"Aquesta candidatura és la millor opció per a l’Agència Estatal de Salut Pública perquè Barcelona ja és la capital científica i tecnològica d’Espanya i del sud d’Europa", assegura la regidora de Salut, Marta Villanueva. La regidora socialista destaca que el 8% del PIB català l’aporta l’ecosistema de ciències de la salut i biomedicina, el 94% del qual està establert a la capital amb més de 3.000 empreses i organitzacions en actiu. "La meitat de la indústria farmacèutica que hi ha a Espanya és a Barcelona", afegeix.
L’experiència pública també és notable. "La pandèmia ha conscienciat sobre la importància de la salut pública, àmbit específic en el qual la ciutat té molta trajectòria, amb una agència pròpia de salut pública des de fa més de 40 anys i una altra agència catalana en expansió", afegeix. "A banda, el nostre laboratori de mostres a la Vall d’Hebron és el més antic d’Espanya, tenim tota una història en salut pública que beneficiaria l’agència estatal".
La candidatura esmenta la posició avantatjada de Barcelona en mitja dotzena de rànquings internacionals d’innovació i investigació. Per exemple, el Global Cities Investment Monitor 2024, segons el qual "és la segona metròpoli del món en captació de projectes d’inversió estrangera en centres d’investigació i desenvolupament", només per darrere de Bangalore, "i la primera d’Europa, amb 184 projectes captats en el període 2018-2023". O l’informe del Global Startup Ecosystem, de Startup Blink, que col·loca la ciutat com el cinquè principal ecosistema d’empreses emergents de la Unió Europea i el 33è del món el 2025. També presumeix d’un sistema universitari amb 240.000 estudiants i més de 20.000 docents i investigadors. "Catalunya genera més del 50% de la producció científica espanyola en biomedicina", assenyala.
Davant altres ciutats amb menys múscul econòmic, Villanueva adverteix que no és el mateix instal·lar-se a Barcelona que "en un lloc sense tants professionals ni les dinàmiques propícies". El context barceloní i català, argumenta, "permetrà que la nova agència pugui desenvolupar-se molt més ràpid". Tot i que l’organisme espanyol no té l’envergadura de l’Agència Europea de Medicaments que se li va escapar a la ciutat el 2017, el consistori veu clar que l’AESP "és rellevant perquè l’ecosistema local creixi i agafi impuls". "¡És un win-win!", resumeix. Actualment cap organisme estatal de gran envergadura té la seu central a la capital catalana.
