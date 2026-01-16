Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Injecció de recursos

Govern i Comuns lliguen un pla per reforçar català i matemàtiques

L’acord inclou també destinar cinc milions aquest any per recuperar menjadors en centres de màxima i alta complexitat de secundària.

Aula d'una escola de primària a Barcelona.

Aula d'una escola de primària a Barcelona. / Manu Mitru

Sara González

Barcelona

El Govern i els Comuns estan a punt de completar el mosaic d’acords que permetran convalidar aquesta setmana al Parlament la tercera i última ampliació de recursos als pressupostos prorrogats, que sumaran un total de gairebé 4.000 milions addicionals. A les portes que es reveli tot el contingut, en matèria educativa han pactat destinar 37 milions d’euros per desplegar un programa de reforç del català, l’anglès i les matemàtiques. Després de l’informe PISA del 2022 i el TIMMS del 2023 que situen els alumnes catalans per sota de la mitjana espanyola i europea en aquestes matèries, invertir recursos per elevar el nivell ha sigut un dels aspectes en què han buscat posar èmfasi els Comuns en les negociacions amb el Govern de Salvador Illa. El pla es desenvoluparà en col·laboració amb el món local i els agents educatius, amb el compromís d’arribar progressivament a fins a dues hores setmanals de reforç, tot i que no es determina el calendari en què s’ha d’arribar a l’objectiu.

L’acord inclou també destinar 5 milions aquest any per poder recuperar gradualment els menjadors a tots els centres de màxima i alta complexitat de secundària, amb el compromís que aquest 2026 aquesta quantitat ascendeixi fins arribar als 15 milions. Es tracta d’una aposta per fer front a la pobresa infantil.

La proposta que els Comuns i el PSC van pactar per a la investidura d’Illa passava per aconseguir la gratuïtat dels menjadors en tots els centres, per la qual cosa aquest es considera un primer pas en aquest sentit. Aquestes mesures en l’àmbit educatiu se sumen a 22,7 milions més per a l’escola inclusiva el curs que ve amb la incorporació de 209 dotacions de docents i 352 de personal d’atenció educativa (PAE) per atendre els alumnes amb necessitats educatives especials.

En aquest sentit, fonts de la Conselleria d’Educació i FP assenyalen que en aquest curs 25-26 s’han incorporat dos nous Plans Educatius d’Entorn (PEE), a S’Agaró-Platja d’Aro i a Vilanova i la Geltrú, i s’ha arribat als 170 PEE, i s’han ampliat els recursos en el conjunt de plans territorials, s’ha passat de 1.650 centres participants el curs 24-25 als gairebé 3000 potencials que poden participar durant aquest any.

