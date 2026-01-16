Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

La Guàrdia Civil avisa: aquesta maniobra a les rotondes et pot costar 500 euros i 6 punts del carnet de conduir

Molts conductors desconeixen les normes bàsiques a l'hora de circular per les glorietes

I tu, com fas les rotondes? (rotonda d'accés al polígon de Santa Anna)

I tu, com fas les rotondes? (rotonda d'accés al polígon de Santa Anna) / Icman

Helena Ros

La Guàrdia Civil s'encarrega de garantir la seguretat viària i reduir al màxim la sinistralitat a les carreteres canàries i la resta d'Espanya. En aquest cas, posa el focus en una de les infraccions més comunes a les rotondes, abandonar la rotonda des d'un carril interior. Aquesta maniobra que fan milers de conductors cada dia pot acabar en col·lisió.

Aquest gest és vigilat pels agents de trànsit i pot comportar multes elevades, fins i tot pèrdua de punts.

"Entre el 2015 i el 2019 es van registrar 45.000 sinistres amb víctimes en interseccions giratòries amb 317 morts i més de 58.000 ferits de diversa consideració"

informe d'Automobilistes Europeus Associats.

La Guàrdia Civil explica com s'ha de circular a les rotondes

Per evitar riscos, la Guàrdia Civil recorda tres regles bàsiques que tots els conductors han de complir perquè la fluïdesa del trànsit sigui la correcta.

  • Utilitzar sempre els intermitents per senyalitzar qualsevol canvi de carril o eixida.
  • Sortir de la rotonda des del carril dret, per això, el conductor s'ha de col·locar amb antelació al carril correcte.
  • Respectar la prioritat del vehicle que ja està circulant per dins la rotonda.
  • Els conductors que estiguin circulant per l'interior, han de cedir sempre el pas als vehicles que vagin pel carril dret, fins i tot si volen prendre la següent sortida.

"A l'accés a una glorieta cal anticipar-se, observar i respectar la senyalització. I sobretot, entrar a una velocitat adequada"

l'Àrea de Formació de Conductors de la DGT.

Aquests són els carrils que han de fer servir segons la sortida que hagin de prendre

En cas que els conductors prenguin la primera sortida, han d'utilitzar el carril de dret. Igual que els que hagin de seguir endavant (segona sortida). Per contra, els conductors que vulguin girar a l'esquerra (tercera sortida) han d'utilitzar sempre el carril esquerre, també l'han de fer servir per fer un canvi de sentit.

Sancions a què s'enfronten els conductors

La Direcció General de Trànsit recorda les multes associades als comportaments més freqüents a les rotondes de les carreteres espanyoles.

  • Conduir amb excés de velocitat: superar el límit de velocitat en una rotonda està penalitzat amb 500 euros i 6 punts.
  • No respectar la prioritat: entrar a una rotonda sense respectar la prioritat de la resta de vehicles suposa una sanció de 200 euros i 4 punts.
  • Canviar de carril sense senyalitzar: aquesta maniobra està sancionada amb 200 euros.
  • No cedir el pas a un ciclista: suposa multes de 500 euros i 6 punts del carnet de conduir.

