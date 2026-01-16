Convivència
La nova ordenança de civisme entrarà en vigor el 15 de febrer
L’Ajuntament posa en marxa una campanya informativa per donar a conèixer els canvis de la normativa, que imposa sancions més elevades.
«Demanem a la ciutadania que s’involucri», diu la comissionada de Convivència
Es preveuen sessions formatives per al personal dels serveis de gestió i atenció
Judith Cutrona
Després de la seva aprovació en el ple municipal del desembre passat, la nova ordenança de civisme de Barcelona entrarà en vigor el diumenge 15 de febrer. Així ho va anunciar ahir la comissionada municipal de Convivència, Montserrat Surroca. De cara a facilitar l’adaptació de la ciutadania, l’Ajuntament va posar en marxa ahir una campanya informativa que actualitzarà els veïns sobre les noves normes, que incorporen unes sancions més elevades per lluitar contra les conductes incíviques.
El nou text, impulsat pel govern de Jaume Collboni (PSC), va ser aprovat gràcies als vots favorables de Junts i ERC, amb l’abstenció del PP i el rebuig de Barcelona en Comú i Vox. L’ordenança introdueix modificacions que afecten àmbits molt diversos; des dels botellons, el pagament de multes i la pintada de grafitis, fins a les orines dels gossos o conductes com masturbar-se en la via pública.
Nova etapa
Després d’un llarg procés de negociació, s’inicia ara una nova etapa marcada per la publicació del text definitiu i la seva entrada en vigor. Durant aquest període, el consistori considera fonamental reforçar la pedagogia. "Demanem a la ciutadania que s’involucri en la cura de l’espai públic, perquè és una responsabilitat compartida", no va dubtar a remarcar Surroca.
La comissionada va insistir que l’aplicació de l’ordenança combina un vessant preventiu i un altre de sancionadora, tot i que va recalcar que l’objectiu no és recaptatori. "L’objectiu no és anar a buscar la multa, sinó transmetre un missatge de prevenció perquè la ciutadania conegui les normes i en sigui conscient", va assenyalar.
400 informadors
En el marc de la campanya informativa, es desplegaran 400 informadors a peu de carrer que s’encarregaran d’explicar al veïnat què es pot fer i què no a l’espai públic. La idea és traslladar "missatges clars i directes" sobre la reforma de l’ordenança i garantir-ne el compliment.
Els informadors es concentraran a les zones amb més activitat i on es registren més conflictes, com els espais d’oci nocturn, un àmbit en el qual el consistori treballa de forma coordinada amb la comissionada de la nit, Carmen Zapata.
Paral·lelament, la Guàrdia Urbana iniciarà un procés de formació interna per adaptar-se a la nova normativa i conèixer els canvis incorporats. A més del cos policial, també es preveuen sessions formatives per als serveis de gestió de conflictes i el personal de les oficines d’atenció a la ciutadania.
Les principals novetats
Entre les principals novetats destaquen les multes de fins a 1.500 euros per fer botellon en espais on hi hagi presència de menors. També s’estableixen sancions d’entre 1.500 i 3.000 euros per promoure les anomenades rutes de borratxera, una pràctica que queda prohibida a tota la ciutat amb l’objectiu de reduir els problemes de convivència i l’incivisme associat al consum abusiu d’alcohol.
L’ordenança també manté la prohibició de pintar grafitis a l’espai públic. En aquest sentit, concreta que les persones responsables hauran d’assumir no només la sanció econòmica, que oscil·la entre els 100 i els 600 euros, sinó també el cost íntegre de la neteja o de la reparació dels desperfectes ocasionats.
Orinar al carrer rebrà multes d’entre 300 i 1.500 euros, en funció de l’espai de la infracció. Paral·lelament, les conductes que pertorbin el descans veïnal, com posar música a un volum elevat, utilitzar aparells amplificadors, proferir cants o crits, o protagonitzar baralles, seran objecte de sancions que oscil·laran entre els 750 i els 1.500 euros.
En el cas dels gossos, els amos estaran obligats a netejar l’orina de l’animal; en cas de no fer-ho, s’enfrontaran a una multa de 300 euros. La venda ambulant il·legal es sancionarà amb multes de fins a 600 euros.
La nova norma aposta per reforçar la mediació i ampliar el catàleg de mesures alternatives a la sanció, afegint-hi un enfocament més social. Una altra novetat és la incorporació de l’aporofòbia (odi cap a les persones en situació de pobresa) com a nova tipologia de discriminació.
