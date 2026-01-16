Investigació oberta
La policia investiga els xats del Fortnite d’un nen que es va suïcidar
Els agents de València miren de veure si algú el va induir a treure’s la vida o si era víctima d’assetjament o abusos. La família afirma que el menor, afectuós i comunicatiu, anava bé a l’escola.
Teresa Domínguez
Especialistes del Grup de Menors (Grume) de la Brigada de Policia Judicial de la Policia Nacional de València estan revisant els xats dels dos jocs online, Fortnite i Roblox, que practicava el nen de 9 anys que es va treure la vida a casa del seu pare la matinada de Nadal, tal com va avançar dimecres el diari Levante-EMV, del grup Prensa Ibérica. Els agents tracten de veure si en les converses hi va haver algun tipus d’assetjament, abús o instigació al suïcidi, és a dir, si dins d’aquests xats en línia hi ha la raó que va portar el nen a treure’s la vida, ja que el Codi Penal inclou el delicte d’inducció al suïcidi en l’article 143.1, que preveu penes de quatre a vuit anys de presó per a qui convenci una persona de causar-se la mort.
Els dos videojocs fa uns quants anys que es troben en el punt de mira pel seu enorme grau d’addicció, sobretot dels més petits, que fins i tot va portar a l’hospitalització d’un nen a Castelló, i perquè l’absència de barreres reals feia que adults i nens compartissin plataforma, cosa que els convertia en autèntiques mines d’or de pederastes i pedòfils.
A més, tal com va avançar Levante-EMV, els agents, prèvia autorització de la jutge d’Instrucció que porta la causa, han sol·licitat el bolcat de les dades del telèfon mòbil del menor, en el qual a priori, no va deixar cap missatge visible de comiat ni justificació de la seva acció, i per aquest motiu conèixer-ne el contingut pot ser definitiu per esbrinar què hi ha darrere d’aquest suïcidi.
De moment, es tracta d’un fet sense explicació, ja que el nen, fins on han esbrinat els agents, no patia assetjament escolar ni de cap altre tipus, tot i que aquesta és la versió inicial dels pares, que encara s’està contrastant amb la comunitat escolar. Tampoc hi havia antecedents d’autolesions ni estava trist o abatut, un dels primers símptomes que han d’alarmar els pares d’un nen o adolescent, juntament amb referències a la mort, que poden anar des de conceptes verbalitzats a dibuixos, música o indumentària. En aquest cas, afirmen els progenitors, res d’això semblava haver passat.
"Passa-ho bé"
Tampoc el petit havia tingut problemes acadèmics. De fet, era un bon estudiant i només havia tingut algun resultat menys positiu en dues assignatures, anglès i matemàtiques, precisament les que acostumen a presentar més índexs de dificultat o èxit en l’alumnat, per la qual cosa tampoc és una dada rellevant.
Així mateix, els pares, que estaven divorciats, han coincidit a assenyalar que no se li havia imposat cap càstig recent ni hi havia hagut discussions a casa que poguessin aportar alguna explicació sobre la decisió del menor, completament inusual en nens d’una edat tan curta.
Tampoc la separació temporal de la seva mare, per passar la primera setmana de les vacances nadalenques amb el seu pare, com estipulava el conveni regulador de divorci, li havia suposat cap problema. De fet, la mare s’havia acomiadat d’ell amb unes paraules d’afecte en les quals li deia: "Passa-t’ho bé i ens veiem el dia 28", ja que havia de passar la nit de Cap d’Any, Any Nou i els Reis amb ella i amb la seva germana de pocs anys.
El nen, al qual tant l’escola com la seva família descriuen com "afectuós, comunicatiu i sense problemes per relacionar-se amb altres menors", tampoc havia estat en tractament mèdic, ni per malalties físiques ni psicològiques, una altra de les raons que s’amaguen al darrere de les conductes suïcides, tant en adults com en menors.
La Policia Nacional intenta saber què hi ha al darrere de la mort del nen, que havia complert els 9 anys fa tot just tres mesos i que es va treure la vida la matinada del dia de Nadal, al domicili dels seus avis paterns en un municipi de la província de València, que aquest diari no revela per preservar l’anonimat del menor i protegir la seva família.
Multa a Epic Games
Manipulació
Epic Games, el gegant dels videojocs propietari de Fortnite, haurà de pagar una multa de més d’1,1 milions d’euros als Països Baixos per manipular els usuaris menors d’edat amb l’objectiu d’incitar-los a fer compres.Un tribunal de Rotterdam va desestimar dimecres un recurs de la companyia nord-americana i va recolzar la decisió de l’Autoritat Neerlandesa per a Consumidors i Mercats (ACM), que el 14 de maig del 2024 li va imposar una sanció d’1.125.000 euros per «explotar la vulnerabilitat dels nens» i «utilitzar pràctiques comercials deslleials» dirigides a «pressionar-los» perquè compressin productes dins del popular videojoc. La sentència actual inclou una ordre vinculant perquè Epic Games modifiqui la Botiga d’Objectes i es desfaci d’un disseny que empeny els jugadors a gastar diners a Fortnite.
