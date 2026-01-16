Barcelonejant
Robert Ramos, un fotògraf celestial
La seva càmera ha retratat moments que abans aturaven guerres o les agreujaven, i el 2017 poc menys que va veure ballar al cel d'Idaho dos astres de la mida de Nijinski i Pavlova
Carles Cols
De Robert Ramos es pot assegurar amb certesa que no és un home llop, maledicció incompatible amb el seu ofici, i que seves són algunes de les més estel·lars (paraula més que adequada en aquest cas) fotografies de nits de superlluna a Barcelona. També retrata eclipsis i cometes, i no només a Barcelona. La seva és una afició que ve de lluny, de quan el seu avi assenyalava el cel i li explicava què era Saturn i què era Mart, realment un planeta vermell si la contaminació lluminosa no ens hagués furtat l’espectacle del firmament de nit. Per sort, allà hi ha Ramos.
Aquesta aproximació al millor de la seva obra, que sota el títol ‘Seduït pels astres’ s’exposa actualment al Club Muntanyenc de Sant Cugat, podria encarar-se amb afany científic, o sigui, amb una enèsima explicació minuciosa de què és una superlluna o, pitjor encara, ressenyar de forma precisa que són en realitat els perseids i els seus cosins germans, els quadràntids i els gemínids, però per a la generació que es va emocionar aquell dia en què Tintín va eclipsar el sol lligat sobre una pira i que, ja d’adults, amb criatures a casa, riem quan Wallace i Gromit es van quedar sense ‘cheddar’ per a les galetes de mitja tarda i, molt resolts, se’n van anar a la Lluna, que per alguna cosa és de formatge, les fotos de Ramos són suggerents d’una manera molt diferent.
És aquesta una emoció que es té o no es té. El 2017, Ramos va voler presenciar i fotografiar el fenomen astronòmic més gran d’aquell any, que va ser batejat per la premsa dels Estats Units com ‘El Gran Eclipsi Americà’, un nom que no li venia gran a la cosa, una cosa així com conèixer Nijinski i Pavlova en el zenit de la seva carrera. Mai abans en tota la història el ball del Sol i la Lluna havien tingut tant públic. Previsor, Ramos va triar el lloc menys propens a estar encapotat. Va resultar ser Idaho, un estat del qual amb prou feines ningú se sap la capital i, el que és més estrany encara, té una petita comunitat que parla eusquera, els ‘euskal estatubatuarrak’. Total, que els Ramos, perquè es va endur tota la família, se’n van anar a Idaho per ser testimonis, càmera en mà, d’aquell moment potser únic en tota una vida.
Hi havia els Ramos al voral d’una carretera i, en el moment culminant, quan la Lluna cobreix la totalitat del disc solar, van passar un parell de furgonetes d’UPS, alienes a tot allò, com si fos més important el repartiment dels paquets que presenciar aquest estremidor esdeveniment astronòmic. Els eclipsis, tot i que se sàpiga el seu secret, que la Lluna té la mida perfecta per cobrir el disc solar, la qual cosa ja és casualitat, són inquietants. Fins i tot els parcials, amb aquesta llum de bombeta de 125 watts amb què creen el dia somortament.
A Ramos, doncs, li va sorprendre aquell desinterès del parell de xòfers que van continuar en ruta durant el clímax de la foscor diürna. Que lluny queden aquells temps que un bon espectacle celestial, com l’eclipsi del 585 abans de Crist, segons Heròdot, va posar fi a la guerra entre lidis i medes o, més a prop, en el temps i geogràficament, el 1704, un meteorit es va estampar a prop de Terrassa mitja hora abans que es posés el sol i els dos bàndols de la Guerra de Successió ho van considerar una maledicció per al seu enemic.
Ramos és un Guadiana a les pàgines d’aquest diari. És allà, sempre disposat, quan el repte és capturar un d’aquests espectacles astronòmics, per als quals es necessita molt més que tècnica. Va aprendre l’ofici quan la fotografia era analògica i només després del revelatge es podia comprovar si l’exposició havia sigut la correcta. Amb el temps i les noves tecnologies, va aprendre a seleccionar el punt exacte en el qual situar la càmera. Dit tot això, només queda una cosa més a afegir.
La capital d’Idaho és Boise.
- Una passatgera de l’avió de Turkish Airlines aterrat al Prat va alertar d’un missatge: «Explotarà una bomba a les 9.30»
- Pluja de connexions al primer Vermut per a solters del Bages: 66 'matchs' i un èxit d'assistència
- Un mosso d'esquadra salva un nen de morir ennuegat en un restaurant a Solsona
- Primera imatge de Rosalía com a 'stripper' a la tercera temporada d'Euphoria
- El conductor que va xocar contra la família que va perdre dos fills a Cercs va sortir-se del seu carril
- Troben en estat menys greu un home que havia perdut el coneixement a Sant Joan de Vilatorrada
- Intenta pujar a un avió a Tenerife amb la seva dona morta en cadira de rodes
- Catorze províncies en alerta per fred, nevades i fort onatge, segons l'AEMET