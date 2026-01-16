Cas Celnex
Tabernero diu que Pere Mir li va donar la casa de la Vall d’Aran
L’oncòleg afirma que va ser per la seva contribució a la ciència i que l’industrial li va entregar 312.000 euros per pagar els impostos derivats de la transacció.
Germán González
El director del Vall d’Hebron Institut d’Oncologia (VHIO), el doctor Josep Tabernero, va rebutjar ahir les acusacions d’apropiació indeguda del patrimoni de l’industrial empresari i filantrop Pere Mir, de qui va ser metge personal i un dels tres marmessors del seu testament, després de morir el 2017. Els Mossos d’Esquadra acusen aquest facultatiu de quedar-se amb una finca situada a la Vall d’Aran que era propietat de Pere Mir i amb prop de 312.000 euros entregats al metge i la seva dona. Tot això, segons la magistrada, s’hauria d’haver destinat a la fundació Cellex, constituïda pel mecenes per recolzar la investigació biomèdica. Entre els investigats també es troba el que fos home de confiança de l’empresari, Jordi Segarra, que va declarar dimecres, i l’advocat Francisco Capellas, que, com Tabernero, va comparèixer ahir.
La jutge considera sospitosa la donació al metge d’aquest habitatge i dels diners per part de l’empresa Simex, administrada per Segarra. Aquesta donació incloïa una casa unifamiliar i dues places d’aparcament situades en una "zona exclusiva" de la Vall d’Aran, al terme municipal de Salardú. Aquests béns estan valorats fiscalment en 642.000 euros, als quals s’han de sumar els 312.000 euros. En total: 954.000 euros. Els Mossos, no obstant, afirmen que el preu de mercat de l’habitatge seria superior.
Sense documents
En la seva declaració com a imputat davant el Jutjat d’Instrucció número 12 de Barcelona, Tabernero va explicar que va ser Mir qui li va donar en vida la finca a la Vall d’Aran en agraïment per ser el seu metge personal i per la seva contribució a l’àmbit científic i a l’oncologia. Aquest prestigiós metge va remarcar que, a més, li va entregar els fons necessaris per pagar els impostos que s’havien de pagar pel canvi de titularitat de l’habitatge. Va ser una promesa verbal i, per tant, no consta cap document que certifiqui l’entrega de la finca.
L’oncòleg va ser durant anys patró de la fundació Mir Puig (entre el 2015 i el 2022), també vinculada a Pere Mir. L’investigador imputat va assenyalar que no va ser patró de Cellex per evitar un possible conflicte d’interessos, ja que aquesta entitat, una de les principals donants de Catalunya en investigació científica contra el càncer, aportava unes importants sumes econòmiques a l’Hospital Vall d’Hebron, on ell treballa.
El cap d’Oncologia Mèdica de l’Hospital de la Vall d’Hebron va assegurar que Pere Mir li va dir en vida que aquesta casa a la Vall d’Aran seria per a ell i que, quan se la va quedar, desconeixia si anava a nom d’una de les societats panamenyes creades pel mecenes. A més, va explicar que els 312.000 euros que va rebre una vegada mort l’industrial es van destinar a pagar els impostos relatius a la transacció del xalet.
La defensa de Tabernero, exercida per l’advocat Pau Molins, afirma que ell no ha exercit cap càrrec d’administrador ni tampoc ha participat en la presa de decisions econòmiques, i manté que va ser nomenat marmessor per la seva relació de confiança. De fet, segons els lletrats de l’oncòleg, l’industrial va rebutjar diverses propostes del seu entorn que li oferien comprar aquest habitatge perquè, assegurava el mecenes, ja l’havia compromès per donar-la a Tabernero quan morís.
